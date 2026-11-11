Nuevo doblaje de 'Wildwood' tras rechazo actores principales

La esperada película animada "Wildwood: El bosque salvaje" contará con una nueva versión de doblaje al español latino.
Una decisión que surge tras una significativa controversia generada por la elección de figuras conocidas de internet, denominadas 'star talents', para dar voz a sus personajes principales.
La distribuidora Imagem Films en México confirmó esta medida a través de un comunicado oficial, respondiendo así a las numerosas críticas del público.
La polémica se desató cuando se anunció que celebridades como Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche formarían parte del elenco de doblaje para la producción de LAIKA Studios.
Esta selección generó un fuerte descontento entre los espectadores de México y otros países de Latinoamérica, quienes cuestionaron la idoneidad de recurrir a personalidades sin experiencia especializada en el ámbito del doblaje profesional.
El malestar de la audiencia no se limitó a comentarios en redes sociales, sino que escaló hasta la creación de una campaña en la plataforma Change.org.
Dicha iniciativa exigía el reemplazo del elenco original por actores de doblaje con trayectoria y formación específica. Los argumentos de los espectadores resaltaban el arduo trabajo detrás de la película, cuya realización demandó quince años y empleó la meticulosa técnica de animación 'stop motion'.
Por ello, consideraban fundamental que el trabajo de doblaje estuviera a la altura de la calidad y el esfuerzo invertido en la producción visual.
El anuncio del redoblaje
Ante la ola de críticas, Imagem Films Mx emitió un comunicado en el que anunció el desarrollo de una nueva interpretación de doblaje destinada específicamente para el mercado mexicano y Latinoamérica.
La compañía expresó su compromiso con el público y la calidad cinematográfica.
"Creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla", se lee al inicio de su declaración, subrayando el espíritu que los impulsó a buscar una alternativa para los espectadores.
El comunicado detalló que la nueva versión de doblaje busca ofrecer una opción adicional al público mexicano, naciendo de la pasión de la distribuidora por el cine y su compromiso de generar experiencias que conecten con la audiencia.
Imagem Films Mx también aclaró que la primera versión del doblaje se llevó a cabo siguiendo los estándares creativos y profesionales establecidos en la industria, y que contó con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en la región latinoamericana.
La empresa aprovechó la oportunidad para agradecer el trabajo de todas las personas que formaron parte del proceso inicial, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esa producción.
"La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas", enfatizó la distribuidora, buscando contextualizar su decisión sin desmerecer el esfuerzo previo.
Finalmente, Imagem Films indicó que reconoce la importancia de escuchar las opiniones y comentarios del público.
"Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas", afirmaron.