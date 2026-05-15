Anicomic: Convención de Cultura Pop y Animé con Invitados

La fiebre del anime, los videojuegos y la cultura pop se apoderará nuevamente de Guatemala con la llegada de la nueva edición de AniComic 2026, una convención que reunirá a miles de fanáticos geeks en una jornada cargada de cosplay, invitados internacionales, concursos y muchas sorpresas.
El evento se realizará el próximo domingo 17 de mayo en el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, y promete convertirse en uno de los encuentros más importantes para los seguidores de la cultura pop en el país.
Un evento para los amantes del anime y la cultura geek
AniComic se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para quienes disfrutan del anime, cómics, videojuegos, K-pop y el cosplay en Guatemala.
La edición 2026 tendrá un formato especial de un solo día y ofrecerá actividades desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.
Durante el evento, los asistentes podrán encontrar:
· Stands con artículos coleccionables
· Figuras y estatuas a escala real
· Competencias de videojuegos
· Áreas temáticas de K-pop
· Concursos cosplay
· Dinámicas interactivas
· Espacios fotográficos inspirados en series y animé
Además, se espera la participación de cientos de cosplayers nacionales e internacionales que llegarán caracterizados como personajes icónicos del anime, manga y videojuegos.
Las voces del doblaje que llegarán a Guatemala
Uno de los mayores atractivos del evento será la presencia de reconocidos actores de doblaje que han dado voz a personajes famosos del anime y la televisión.
Luis Manuel Ávila
Entre los invitados principales destaca Luis Manuel Ávila, actor mexicano recordado por interpretar a Junior P. Luche en "La Familia P. Luche".
Además de su carrera como actor de comedia, también ha trabajado en doblaje y entretenimiento televisivo, convirtiéndose en una figura muy querida por el público latinoamericano.
Iván Bastidas
También llegará Iván Bastidas, reconocido entre los fanáticos del anime por prestar su voz a Tanjiro Kamado en el doblaje latino de Demon Slayer.
Su participación ha sido una de las más comentadas por los seguidores del anime, especialmente por el enorme éxito internacional que ha tenido la serie en los últimos años.
Moisés Iván Mora
Otro de los invitados más esperados será Moisés Iván Mora, conocido por interpretar las voces de Rigby en Regular Show y McLovin en la versión doblada de Superbad.
La organización confirmó que los artistas compartirán anécdotas, convivencias y actividades especiales con los asistentes durante la convención.
Los cosplayers invitados
AniComic 2026 también contará con la presencia de reconocidos cosplayers que se han vuelto populares en redes sociales gracias a sus elaborados trajes y recreaciones de personajes.
Entre los invitados confirmados aparecen:
· Neru Sama
· Lio & Akire
· Mermelandy
· Lucifer
· WabiSabi
· Moz
Los invitados participarán en sesiones fotográficas, convivencias y actividades especiales relacionadas con el mundo cosplay.
Concurso cosplay y ambiente familiar
Uno de los momentos más esperados será el concurso de cosplay individual, donde los participantes podrán mostrar creatividad, diseño y caracterización frente al público y jurado especializado.
La actividad busca reunir tanto a cosplayers experimentados como a nuevos talentos que desean mostrar sus creaciones inspiradas en anime, videojuegos, películas y series.
Además, la organización aseguró que el evento contará con ambiente familiar y amplio parqueo dentro del recinto.
Entradas y detalles del evento
De acuerdo con información publicada en las redes oficiales del evento, las entradas VIP tienen un costo de Q120 (preventa), mientras que la entrada general costará Q60 el día del evento.
Los organizadores recomendaron a los asistentes mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales de AniComic para conocer nuevas actividades, horarios y posibles invitados sorpresa.
La cultura geek sigue creciendo en Guatemala
En los últimos años, el interés por el anime, el cosplay y la cultura geek ha crecido considerablemente en Guatemala, impulsando la realización de convenciones y encuentros temáticos cada vez más grandes.
Eventos como AniComic se han convertido en espacios importantes para que jóvenes y familias compartan aficiones relacionadas con el entretenimiento japonés, los videojuegos y la cultura pop internacional.
Con invitados internacionales, concursos y actividades para todos los gustos, AniComic 2026 promete ser una auténtica fiesta para los amantes del universo geek.