 Ruta alterna y horarios tránsito para Festival Árbol Gallo
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Festival Árbol Gallo: Planifica tu ruta alterna y conoce los horarios de congestión

El Festival Árbol Gallo 2026 se celebrará el 14 de noviembre en la Plaza del Obelisco, generando actividad familiar y complicaciones en el tráfico de la Ciudad de Guatemala.

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Árbol Gallo 2024 17-11-2024 (9),
Árbol Gallo 2024 17-11-2024 (9) / FOTO:
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La Ciudad de Guatemala se prepara para la inauguración del tradicional Festival Árbol Gallo 2026, un evento que marca el inicio de las festividades navideñas y que, como cada año, podría generar significativas complicaciones en el tránsito vehicular en la capital.

La Plaza del Obelisco, ubicada en la zona 10, será el epicentro de esta celebración que congregará a cientos de guatemaltecos este sábado 15 de noviembre, por lo que las autoridades ya han emitido recomendaciones y rutas alternas.

Las actividades están programadas para iniciar a las 16:00 horas, ofreciendo juegos y entretenimiento para toda la familia. Sin embargo, el momento cumbre y más esperado será a las 19:00 horas, cuando se realice el encendido oficial del emblemático Árbol Gallo.

Este año, el festival promete un espectáculo de luces láser, impresionantes fuegos artificiales y una función especial previo al encendido, elementos que sin duda atraerán a una multitud aún mayor.

Además, avenidas clave como Las Américas y la Reforma se iluminarán con la integración de al menos 24 imágenes luminosas, extendiendo el ambiente festivo por la ciudad.

La afluencia masiva de personas es un factor crucial a considerar, especialmente en la Plaza del Obelisco, un punto neurálgico que conecta las zonas 4, 9 y 10.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, detalló que se espera que los asistentes comiencen a llegar a partir de las 14:00 horas, ocupando progresivamente los arriates y áreas verdes circundantes al Obelisco.

La mayor concentración de público se prevé a partir de las 18:00 horas, momento en el que el flujo vehicular podría incrementarse de manera considerable.

Montejo advirtió que, debido a la magnitud del evento, el tránsito podría detenerse por completo pasadas las 19:00 horas en las zonas aledañas. En particular, los bulevares Los Próceres, Liberación, Reforma y la avenida de Las Américas son los sectores donde se anticipan las mayores interrupciones durante el encendido de las luces.

Rutas alternas para evitar congestionamientos

Para aquellos ciudadanos que no tienen previsto participar en el Festival Árbol Gallo y necesitan transitar por la zona, Emetra ha recomendado utilizar las siguientes rutas alternas para minimizar el impacto en sus desplazamientos:

  • Bulevar Los Próceres (pasando por debajo del Obelisco)
  • Bulevar Liberación
  • Vista Hermosa
  • Avenida La Castellana
  • El Trébol
  • Avenida Bolívar

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes, Amílcar Montejo emitió una serie de recomendaciones esenciales para quienes planean asistir al evento:

  • Evite subirse a estructuras inestables como puentes, ramas de árboles, cabinas telefónicas o cualquier otra edificación que no esté diseñada para soportar peso, para observar el espectáculo.
  • Estacione su vehículo en áreas privadas o centros comerciales autorizados. Es fundamental evitar dejarlo en la vía pública y, bajo ninguna circunstancia, dejar objetos de valor a la vista dentro del automóvil.
  • Abríguese adecuadamente y preste especial atención a niños y personas de la tercera edad, ya que se espera un incremento en el frío durante la noche en el país.

Estas medidas buscan asegurar que la inauguración del Festival Árbol Gallo 2026 sea una experiencia memorable y segura para todas las familias guatemaltecas que se acerquen a celebrar el inicio de la temporada navideña.

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Árbol Gallo 2024 17-11-2024 (7) -

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