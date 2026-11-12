 Shakira confirma su llegada a Guatemala y desata la locura
Farándula

Shakira desata la locura al confirmar su llegada a Guatemala con esta publicación

La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales que confirmó su regreso a Guatemala.

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Shakira, Shakira
Shakira / FOTO: Shakira
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La emoción se apoderó de los fanáticos de Shakira luego de que la artista colombiana confirmara su regreso a Guatemala con una publicación en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.  La noticia marca el esperado reencuentro de la cantante con el público guatemalteco, que tendrá una nueva oportunidad de disfrutar de sus grandes éxitos en vivo.

La confirmación llegó mediante una historia compartida en redes sociales, en la que se anunció una nueva etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, prevista para 2027.  Cabe destacar que, el anuncio también incluyó otros destinos que recibirán a la intérprete de Hips Don't Lie.

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Shakira - Shakira

Guatemala no será el único país que recibirá a la estrella colombiana. La nueva etapa de su recorrido por Latinoamérica también contempla presentaciones en Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. La noticia ha generado una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores de la cantante, especialmente en los países que llevaban años esperando su regreso.

Uno de los anuncios que más expectativa ha despertado es precisamente el de Guatemala, donde Shakira volverá a encontrarse con sus admiradores después de varios años de ausencia.  Hay que destacar que, su última visita al país fue durante la etapa de su gira The Sun Comes Out World Tour.

Más de la llegada de Shakira

Aunque la llegada de Shakira a Guatemala ya fue confirmada, todavía existen varios detalles que sus seguidores esperan conocer. Por el momento, no se ha anunciado la fecha oficial del concierto, tampoco el recinto donde se realizará el espectáculo ni los precios de las entradas.

Estos datos serán fundamentales para quienes ya comienzan a prepararse para conseguir un boleto.

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Tras semanas de rumores sobre una posible separación definitiva, la guatemalteca rompió el silencio y reveló detalles inesperados sobre su relación con el cantante mexicano.

La expectativa también se ha trasladado a las redes sociales, donde los fanáticos han expresado su emoción y ansiedad por conocer cuándo podrán volver a cantar junto a la artista canciones como Antología, Waka Waka, Ojos Así, Monotonía y Soltera. Mientras llegan nuevos detalles, la confirmación de su regreso ya convirtió a Shakira en uno de los conciertos más esperados por el público guatemalteco para 2027.

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