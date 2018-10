Hay divergencias por labor de Pesquisidora en caso de antejuicio del Presidente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Los fiscales contra Delitos Electorales Rafael Curruchiche y Óscar Shaad se presentaron ayer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso para ratificar la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

Hoy lo hacen representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La Comisión y el MP presentaron el 10 de agosto, en el Juzgado Décimo Penal, la solicitud de antejuicio contra el mandatario.

Othmar Sánchez es mencionado y señalado de estafa durante ratificación de #EUAntejuicioJimmy. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/2O2y6x69uw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 1, 2018

Así, se ratifica ante pesquisidora la denuncia contra el Presidente por presunto financiamiento electoral ilícito. ¿Cómo se podría evaluar el trabajo de la Comisión Pesquisidora hasta el momento?

Para conversar al respecto, el programa A Primera Hora invitó al exdiputado Pablo Duarte, y Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Ambos coinciden en que la Pesquisidora no recomendará el retiro de inmunidad de Morales. Duarte señala que no conviene una medida como esa para mantener el sistema democrático. Linares señala que continua el pacto de corruptos que ya perdió el miedo a las acciones del pueblo.

This slideshow requires JavaScript.

Pablo Duarte

¿Cree usted que la pesquisidora rinda un informe favorable o desfavorable?

La Comisión Pesquisidora no tiene porqué dar un informe favorable o no favorable. La Ley en Materia de Antejuicio dice que debe presentar un informe circunstanciado al Pleno. Es un informe circunstanciado en el que dice qué encontró y el pleno decide.

Además, hay que leer despacio la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto del artículo 407 de la ley electoral. De hecho la CC deroga el segundo párrafo del 407, aunque no lo dice abiertamente.

La CC dice que debe diferenciarse el financiamiento ilícito, que es el dinero que viene del narcotráfico o del crimen organizado. En este caso, el dinero es de una fuente que se conoce, pero que no es registrado. Hay una gran diferencia.

Entonces la CC dice entonces dos cosas:

El juez que encuentre un caso como este, debe hacer la diferenciación si es penal o es administrativo.

Si no se trata de un pecado que se cometió, que es no haberlo apuntado.

La función pesquisidora debe hacer exactamente lo mismo. Me parece increíble el calco, con lo que paso con Otto Pérez y esto. No es extraño que cerca de un proceso electoral comiencen a presentar denuncias contra el presidente Jimmy Morales. No será, como lo intentaron con Otto Pérez, que no haya elecciones.

Diputado Rudy Pereira de FCN-Nación inicia con fase de preguntas a la CICIG. #EUAntejuicioJimmy Vía: @FcoPerez_EU Vea la transmisión en directo: https://t.co/gbQMlbOMCg pic.twitter.com/gNT9GioNiE — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2018

El primer antejuicio contra el Presidente se presentó hace un año

Hace un año. Correcto. Pero en tres días fue evacuado por el MP, contra él y contra Nineth Montenegro… y comienza un antejuicio a toda velocidad.

¿Quién le dio el dinero a Nineth Montenegro? El licenciado Carrillo. ¿Quién está juzgando al licenciado Carrillo? Nadie.

El antejuicio no es para acusar. El antejuicio es para determinar la conveniencia política de eliminar a alguien de un cargo.

Duarte: “Pero en el financiamiento anónimo hay que matar y cerrar a los partidos a pesar de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Eso no es conspiración?". #EUAntejuicioJimmy pic.twitter.com/BdWsb66DKg — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2018

Usted dice que se quería evitar elecciones en tiempo de Pérez Molina

Quién hubiera esperado que el militar kaibil se hubiera ido a entregar al juzgado. El hubiera sacado los tanques a la calle y no hubiera habido elecciones. Incluso Eduardo Stein y Édgar Gutiérrez ya lo habían dicho, que no habría elecciones.

A Otto Pérez le dan antejuicio, le ponen orden de captura y lo meten al bote y afuera del poder, porque no le dieron la oportunidad de ir al juez. Es todo un montaje en donde vemos de qué se trata.

¿Qué pasa si el presidente sale culpable?

En el momento en que salga del teatro cuando entregue la Presidencia, se le juzga. Jimmy Morales está en el poder por esa jugadita. Hay tiempos políticos, por supuesto. Cómo es posible que la justicia puede ser aplicada en cualquier momento en el caso de un antejuicio.

El país ha sido polarizado de una manera impresionante. Ahora resulta que la idea es meterle un antejuicio y sacarlo del poder. Parece que la Cicig tenía la meta de poner la cabeza en la pared de todos los presidentes caídos.

Duarte: “Es evidente que hay una mano oscura y tiene que ver con la candidatura de Thelma Aldana”. #EUAntejuicioJimmy pic.twitter.com/mvrbslXon5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2018

Ese dinero es de los empresarios, con nombre y apellido. No del narcotráfico, no de secuestradores. Son empresarios que entregaron el dinero, que el Presidente no recibió.

El dijo ‘no me den el dinero, paguen ustedes los fiscales’. Ahí está la señora que dice todo eso, más la sentencia de la CC. Con todo y eso, la Cicig y el MP insisten en un antejuicio.

Y con lo de Nineth Montenegro es una barbaridad… y con lo del presidente también es una barbaridad cuando estamos a pocos meses de ir a elecciones.

No puede ser lo mismo cuando se trata del presidente. Está a un año y tres meses de dejar el poder. Evidentemente aquí existen otros propósitos que no son los de servir a la justicia.

This slideshow requires JavaScript.

Luis Linares

¿Cómo analiza el trabajo de la Comisión Pesquisidora?

Hay que ver la forma torpe en la cual el diputado del FCN-Nación trataba de minimizar los señalamientos contra el Presidente. Es evidente que hay muchos elementos de juicio para afirmar que incurrió en enriquecimiento ilícito, con el agravante de que se presentó en las elecciones como ‘ni corrupto ni ladrón’, y se montó en la ola de la lucha contra la corrupción.

Él estaba obligado a ser terriblemente cuidadoso en todas sus actuaciones. Aquí hay un financiamiento que no cumplió con las articulaciones de la ley.

Este no es un juicio, sino la oportunidad de investigarlo y que él se someta a un procedimiento legal. Todo funcionario que cometa un delito, con garantías de antejuicio, debe enfrentar la justicia, especialmente cuando se convierte la inmunidad en impunidad.

La comisión debería después de escuchar los argumentos del MP dar un dictamen favorable para que se le retire la inmunidad y así se dilucide un problema. Si no vamos a volver al caso de Otto Pérez, que hay que llevarlo en urnas hasta el final de su mandato… porque la institucionalidad, por la democracia y todo eso.

Linares: “Aún con altos costos por la incertidumbre, pero peor es no combatir la corrupción porque las consecuencias son mayores, miremos el ejemplo de Nicaragua”. #EUAntejuicioJimmy pic.twitter.com/SYi9GkHU43 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2018

El antejuicio es político

El antejuicio es una decisión de tipo político, cuando está en manos de políticos. Es un proceso previo que se sigue para determinar si la acusación tiene indicios de certeza y se somete a los tribunales.

Si estos indicios se ven sólidos, que se determine si incurrió en ese delito o en esa falta, y debe darse lo conveniente.

Que la Comisión Pesquisidora presente su informe, que el pleno conozca y que no por conveniencia política, sino por el combate contra la corrupción al que han estado comprometidos el Congreso y el Ejecutivo, que el presidente se someta a una investigación para que un juez determine si se dio un hecho que se le imputa.

Linares: "El argumento de la conspiración es muy fácil para buscar deslegitimar acciones que ese están realizando, las cuales son absolutamente necesarias para desmantelar la corrupción que ha imperado en el Estado". #EUAntejuicioJimmy pic.twitter.com/p9ng6HupTX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2018

¿Qué espera usted al final de todo esto?

Lo que pueda suceder en cuanto a si se va a declarar el antejuicio, si va a continua en el cargo, si será detenido, él se lo buscó. Lo que no podemos permitir es que el antejuicio, esa inmunidad que se da para que un funcionario no sea sometido a cuestiones frívolas, se convierta en impunidad.

Lo que va a pasar es que vamos a resultar como Nicaragua, que en el afán de esa estabilidad institucional, de una certeza jurídica, de un gobierno que genera prosperidad, que genera crecimiento económico, se logró que se entronizara una dictadura peor a la de hace 50 años de Anastasio Somoza.

Tenemos que ver la conveniencia del país, de una sociedad que ya está harta de la corrupción.

Que enfrente el antejuicio. Están previstos los mecanismos legales para su sustitución. Igual pasaría si se muriera, que ojalá no ocurra. Con Pérez dijeron que iba a haber un cataclismo, y no lo hubo, fue una cosa ordenada.

Mañana va a ser otra cosa. Siempre va a haber, cuando entramos al terreno de la subjetividad, que era un político novato, que malos consejeros, pero toda persona puede pecar por acción y por emisión, y la ignorancia de la ley no lo exime de responsabilidad.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼