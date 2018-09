Hija de Vico C enamora con su apariencia - Emisoras Unidas

Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C, es uno de los raperos más importantes a nivel latino.

Pero esta vez no fue él quien se llevó las miradas, sino que se trata de su hija Marangely Lozada.

La joven de 28 años ha sido conocida desde que el cantante le dedicó la canción “5 de septiembre”.

Nacida en 1990, ahora se ha convertido en una belleza que es elogiada a cada momento.

“Hoy es 5 de Septiembre. Mi hija cumple 13”, pero 14 años después la mujer estuvo nuevamente de cumpleaños y su padre le dio el mejor de los mensajes.

Con palabras llenas de amor, Lozada Cruz asegura que está orgulloso de Marangely:

Marangely Lozada se dedica a la Educación, y ahora es maestra en un cetro primario.

En su cuenta de Instagram publicó el mensaje:

“Hace 3 años, cuando los tenía en segundo grado, este mismo grupo me celebró mis 25. Hoy (en 5to) me sorprenden con esto. Gracias mis niños 😍❤ soy la “misi” más feliz del mundo 🌎👩🏽‍🏫 #MisisLozada #QuintoGrado “

Luego de que su padre diera un mensaje en sus redes sociales, la joven también dio su punto de vista por su cumpleaños.

Ya son 28 años. 🎉😱🎂…Quería ser la primera persona en felicitarme 🤷🏽‍♀️😂🤦🏽‍♀️…..y es que no hay nada más hermoso que celebrarse a uno mismo, no por cuestiones del ego y vanidad, si no por nuestro crecimiento, por apreciar nuestros logros, todas esas batallas internas que más nadie conoce. ❤💪🏽Hoy solo quiero frenar mi acelerado paso y contemplar todo lo que tengo. Quiero agradecer a cada ser que me inspira, me valora y respeta, también a todo el que se preocupa por mí y cree en mi potencial. Gracias a mi familia, amistades y a @juanjuanmalopez por amarme sin condiciones. Gracias universo por siempre conspirar. Seguimos batallando, seguimos creyendo, seguimos amando….Un año más = una nueva oportunidad. ✨🙏🏽🎉 #ImNotLucky #ImBlessed#hoyescincodeseptiembre#YCumploVeintiocho