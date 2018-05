Infinity War y los dobles de tus actores favoritos. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Avengers: Infinity War ha sido el proyecto más ambicioso de Estudios Marvel y ha roto todos los récords de taquillas, pero nada de eso pudo haber sido posible sin los héroes y sus dobles.

El universo cinematográfico de Marvel es más grande de lo que creen y detrás de cada guerrero que peleó contra Thanos se encuentra un verdadero héroe de acción. Ellos entrenan diariamente para estar en las escenas que sean demasiado peligrosas para los actores.

Así es, cuando Thor no puede hacer algo tienen que llamar a su doble; cuando Hulk no puede hacer un gran salto, tienen que llamar a su doble; cuando Visión no puede seguir huyendo de Thanos tienen que llamar a su doble; y cuando la Viuda negra no puede dejar de ser hermosa… bueno eso es imposible, Scarlett Johansson jamás deja de ser una delicia visual, pero entienden el punto.

Estos dobles de acción de verdad son un prodigio, pues tienen que hacer las piruetas, saltos y acrobacias que haría un personaje de Marvel, pero con la desventaja de no tener ningún superpoder. Ellos son los héroes detrás de los Vengadores y los Guardianes:

1. Bobby Holland

Es el doble de Thor… a ver si él puede apuntar mejor a la cabeza.

2. Anthony Molinari

Doble de acción de Mark Ruffalo.

3. Sam Hargrave

Para entender al doble las referencias.

4. James Young

Es la mitad oscura de Bucky.

5. Aaron Toney

Él hace lo mismo que Sam Wilson, pero más rápido.

6. Heidi Moneymaker

Perfección al doble.

7. Paul Lacovara

El maligno Loki necesita alguien que le cubra la espalda… o ¿tal vez es un hechizo del dios del engaño?

8. Rob de Groot

Yo soy Groot… aquí quiere decir: de verdad se llama así el doble de Drax…

9. Tony McFarr

Entonces para la escena tienes que arruinar todo el plan de los Vengadores ¿okey?

10. Dane Farwell

Extrañamos al Agente Coulson…