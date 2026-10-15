 Trump dice que los carteles controlan México
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Trump dice que los carteles del narcotráfico controlan México

Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un “ataque total por tierra”.

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Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este jueves que los carteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Lamentablemente, los carteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México", declaró Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un "ataque total por tierra".

"Sabemos dónde están todos los malos. Los carteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza", agregó el mandatario, quien consideró que "México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces".

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Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca - EFE

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestas cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, "cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas" con fentanilo.

"Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar", bromeó el mandatario republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es "el epicentro" del narcotráfico.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los carteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

*Con información de EFE

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