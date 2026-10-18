 Papa León XIV retomará gradualmente su actividad
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Papa León XIV retomará gradualmente su actividad

Asimismo, el Sumo Pontifice agradeció el apoyo recibido por su operación y convalecencia.

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El papa León XIV reza el Ángelus, la oración tradicional de los domingos, desde la ventana de su despacho que da a la Plaza de San Pedro, el día después de su alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli., EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El papa León XIV reza el Ángelus, la oración tradicional de los domingos, desde la ventana de su despacho que da a la Plaza de San Pedro, el día después de su alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli. / FOTO: EFE/EPA/ANGELO CARCONI
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El Papa León XIV afirmó este domingo tras el rezo del ángelus que retomará gradualmente su actividad y agradeció el apoyo que ha recibido por su operación y convalecencia por un adenocarcinoma pulmonar.

"Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical.

Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV también explicó que "esta experiencia" le ha permitido sentirse "especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades".

"Gracias a todos y ¡buen domingo!", concluyó el Papa en sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano y entre la ovación de los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano

Antes de salir del hospital, el Sumo Pontífice sustuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedirle una tregua en el conflicto con Ucrania.

Papa supera una adenocarcinoma

León XIV, de 71 años, reapareció este domingo en el rezo del ángelus, donde hace justo una semana anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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