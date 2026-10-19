 Trump insiste en renombrar Nuevo México como “Nueva América”
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Trump insiste en renombrar Nuevo México como “Nueva América”

“¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!”, afirmó Trump.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a sugerir este lunes que el estado de Nuevo México "debería cambiar inmediatamente su nombre" para pasar a denominarse "Nueva América", una modificación que "daría un gran valor y prestigio" al territorio.

"¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!", afirmó Trump en una publicación de su plataforma Truth Social, en la que también sugirió que los habitantes de Nuevo México "se sentirían aún más orgullosos" al saludar a la "hermosa bandera" estadounidense.

Además, Trump considera que, con esta medida, "las elecciones fraudulentas", por las que dice que "es conocido" el estado, "volverían a ser honestas".

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

Ya a inicios del pasado septiembre, Trump publicó una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE. UU. y Canadá por el de Lago América.

La imagen, publicada en Truth Social y compartida por la Casa Blanca en la red social X, mostraba entonces el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".

En el conjunto de su mandato, Trump ha ido impulsando lo que denomina como 'doctrina Donroe', una interpretación personal de la histórica 'doctrina Monroe' con la que EE. UU. justifica su hegemonía sobre el continente americano.

En cuanto a los cambios en la denominación de los ahora golfo de América y lago de América, solo se hicieron efectivos dentro del país en documentos oficiales y en varias aplicaciones de mapas como las de Apple y Google, siempre y cuando el usuario se encuentre dentro del territorio estadounidense.

*Con información de EFE

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