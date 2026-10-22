 ECDC vigila muerte de hombre por el virus Shamonda
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ECDC vigila situación tras muerte de hombre por el virus Shamonda

El virus Shamonda se identificó por primera a mediados de la década de los sesenta y que transmite un mosquito; hasta ahora, se pensaba que no era transmisible a los humanos.

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Covid-19, mascarillas, pandemia / FOTO: EFE
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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó este jueves de que vigila la situación luego de que las autoridades francesas confirmaran la primera muerte de una persona infectada por el virus Shamonda, que hasta ahora se pensaba que no era transmisible a los humanos.

El fallecido, un hombre del que no se ha comunicado ni su edad ni identidad, estaba internado en un hospital de Lyon, en el sureste de Francia, con un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes, informó este jueves el Gobierno francés.

El ECDC resaltó en un comunicado que la gravedad de la enfermedad del hombre lo hacía más susceptible a las infecciones y que ahora se investiga "si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo adquirió la infección".

El virus Shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960 y que transmite un mosquito de tipo culicoides, principalmente al ganado bovino.

El virus fue detectado el pasado verano en granjas de animales en Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Irlandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, y previamente ha aparecido en países fuera de Europa.

El ECDC señaló que el tipo concreto de mosquito involucrado en el caso de Lyon todavía no es conocido.

"Las picaduras de mosquito en Europa generalmente son más activas desde la primavera al otoño, aunque los patrones estacionarios varían según la especie, la localización y el tiempo. Dadas las temperaturas más frescas, la actividad de la mayoría de especies de mosquitos que pican está declinando", recuerda el ECDC.

Este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) con sede en Estocolmo mantiene estrecho contacto sobre la situación con la Comisión Europea (CE) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

El ECDC trabaja también con los países miembros para reforzar sus planes de respuesta, así como con los laboratorios de referencia para mejorar su capacidad de hacer test, además de ofrecer apoyo adicional para identificar otros casos potenciales.

La hipótesis de las autoridades francesas es que se produjo una contaminación por un mosquito en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación del virus Shamonda en primavera y verano.

En cualquier caso, consideran que éste es "un caso excepcional" en un paciente con un cuadro de gran debilidad del sistema inmunitario.

*Con información de EFE

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