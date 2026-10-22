 VIDEO: Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, en China, 2026
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VIDEO: Momento del terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, en China

Se informó que autoridades chinas han activado una respuesta nacional de emergencia nivel IV por el terremoto, de magnitud 7,0, el más fuerte en esa región desde 2024.

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Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, en China, 2026, USGS / Captura de pantalla de la red social X
Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet, en China, 2026 / FOTO: USGS / Captura de pantalla de la red social X
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 sacudió el Tíbet, en China, sobre las 22.33 horas (locales), de este jueves 22 de octubre, según informó el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Oficina Central de Ayuda para el Socorro en Caso de Terremoto del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias han activado una respuesta nacional de emergencia nivel IV por el terremoto.

En principio, el Nivel IV representa un tipo de alerta y asistencia inicial de menor gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo esta la más baja. Todavía no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni el alcance de los daños.

El Centro de Redes Sismológicas de China confirmó el terremoto de magnitud 7,0, en el condado de Baquing, ciudad de Nagqu, y según esta fuente, la zona circundante está escasamente poblada.

El último sismo de esta magnitud, uno de 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran escala.

*Con información de EFE

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