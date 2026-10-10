 Panamá suspende varias actividades deportivas tras terremoto
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Panamá suspende varias actividades deportivas tras terremoto

La actividad deportiva en Panamá sufrió modificaciones por precaución tras el fuerte sismo que sacudió al país, con partidos de liga reprogramados y un amistoso cancelado.

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Panamá sufrió modificaciones este viernes luego de un terremoto cuya magnitud fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos - EFE
Panamá sufrió modificaciones este viernes luego de un terremoto cuya magnitud fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos / FOTO: Agencia EFE
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La actividad deportiva en Panamá sufrió modificaciones este viernes luego de un terremoto cuya magnitud fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Como medida preventiva, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció la reprogramación de los partidos correspondientes a la jornada 12 del torneo Apertura 2026, así como de los encuentros de la Liga PROM y la Liga Juvenil. La decisión busca proteger a los jugadores, sus familiares, los aficionados y todas las personas vinculadas con las competiciones.

A través de un comunicado, la LPF explicó que la medida responde a la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar físico de la comunidad futbolística ante los movimientos sísmicos registrados en el país. Asimismo, expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas, y agradeció la comprensión de los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y seguidores. El organismo indicó que informará próximamente sobre las nuevas fechas de los encuentros que quedaron pendientes.

Modificaciones en la actividad deportiva en Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) también anunciaron la cancelación del primer partido amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, que estaba programado para este sábado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Tras evaluar la situación, ambas instituciones determinaron que lo más importante era resguardar la integridad de las futbolistas, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal involucrado en la organización.

Además, informaron que quienes compraron entradas podrán solicitar el reembolso, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días. No obstante, el segundo encuentro entre ambas selecciones, previsto para el 13 de octubre a las 19:30 horas locales, se mantiene en el calendario.

Según el USGS, el epicentro del terremoto se localizó a unos 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y aproximadamente a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 horas locales y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, antes de ser actualizado a 7,7. Mientras se evalúa la situación, las autoridades deportivas instaron a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y protección civil. Hasta el momento de los reportes citados, las autoridades panameñas no habían informado sobre el alcance de los daños ocasionados por el sismo.

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