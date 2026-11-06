 Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político
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Crisis en Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político

El presidente Santiago Peña, quien permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no aceptara su renuncia, había advertido que las 12 horas establecidas por el Senado para preparar su defensa eran insuficientes.

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Crisis en Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político, EFE
Crisis en Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político / FOTO: EFE
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El presidente paraguayo, Santiago Peña, no acudió este viernes al Senado, pese a haber sido convocado en persona para comparecer ante el Legislativo, y delegó a sus abogados para presentar su defensa "técnica" y "jurídica" en el juicio político iniciado en su contra, en medio del escándalo desatado por el cierre del privado Ueno Bank.

Los abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, llegaron al pleno cerca de las 13:00 horas (locales), tras el rechazo del Senado de Paraguay al pedido de prórroga de 72 horas solicitado por Peña para ejercer su defensa.

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Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, abogados de Santiago Peña, acuden al Senado de Paraguay en representación del mandatario - EFE

Peña, quien permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó la víspera, había advertido poco antes que las 12 horas establecidas por el Senado para preparar su estrategia eran insuficientes.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

El jefe de Estado, señalado por sus vínculos con Ueno Bank, terminó salpicado por la crisis y la víspera dimitió. Sin embargo, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia, y precisamente eso es lo que no quiere el Congreso, que lo convocó de manera inmediata al Senado, que actúa como juez, para el juicio político en el que está previsto que lo destituya.

*Con información de EFE

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