 Allanan casa de Santiago Peña por caso Ueno Bank en Paraguay
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Crisis en Paraguay: Allanan lujosa casa de Santiago Peña por caso Ueno Bank

Peña, de 47 años, permanece bajo prisión preventiva por orden de un juez en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar a la que fue trasladado por razones de seguridad.

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Crisis en Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político, EFE
Crisis en Paraguay: Peña no acude al Senado para juicio político / FOTO: EFE
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La Fiscalía de Paraguay ordenó una operación de registro de una lujosa casa de verano de Santiago Peña como parte de la investigación por el caso de Ueno Bank, cuya intervención llevó a la destitución del ahora exgobernante, acusado de nexos con esa entidad.

Dos días después de ser declarado culpable por el Senado de "mal desempeño de funciones" y de su detención dentro de esta pesquisa, Peña volvió a ser centro de atención de la opinión pública, tras conocerse el ingreso de un equipo del Ministerio Público a un inmueble de su propiedad en la ciudad de San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, la capital del país, según un comunicado de la Fiscalía.

Peña, un economista de 47 años que había asumido la Presidencia en 2023, permanece bajo prisión preventiva por orden de un juez en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar a la que fue trasladado por razones de seguridad, y donde está alojado en una habitación "normal".

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Detienen a Santiago Peña en Paraguay - EFE

En las imágenes compartidas por el organismo de investigación se observaba a los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezar a un grupo de funcionarios que recorrió la vivienda, cuya existencia fue denunciada en enero de 2025 por el diario ABC Color, lo que desató entonces una polémica en el país.

Según la acusación de Fiscalía, Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 "dos préstamos simultáneos" por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.192 dólares al cambio actual) destinados "a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino".

Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlos con cuotas mensuales de 239.000.000 guaraníes (38.880 dólares), "equivalentes a seis veces su remuneración presidencial".

Además, la imputación del Ministerio Público explica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en la entidad.

La caída en desgracia de Ueno ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, que van desde personas del común hasta instituciones del Estado, en su mayoría previsionales, cuyos recursos quedaron congelados en medio del proceso de resolución del banco.

"Fraude monumental"

Este domingo, la Iglesia católica reclamó la "urgente" devolución de los ahorros a los afectados por el que denominó como un "fraude monumental", y pidió sanciones ejemplares para los responsables.

"Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas", sentenció el obispo Ricardo Valenzuela, en la homilía durante su tradicional misa dominical desde la Basílica de Caacupé, erigida en el centro del país en honor a la Virgen de Caacupé, la patrona nacional.

La intervención de Ueno, ordenada el martes pasado por el Banco Central (BCP), dejó congeladas, entre otras, las inversiones y cuentas de instituciones del Estado, como el Instituto de Previsión Social (IPS) -una de las mayores cajas pensionales del país- y la represa binacional de Itaipú, y las de unos 32.000 jubilados.

"Con profunda tristeza, vemos que nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria", afirmó Valenzuela, quien a lo largo de la eucaristía hizo alusión a aquellas personas cuyos recursos para "el pago de sus servicios básicos y otras necesidades elementales" quedaron congelados.

Mientras que el Arzobispado de Asunción llamó a no "desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad", y consideró que las autoridades "no pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad".

Protesta

Por su parte, los maestros del sector público convocaron a una protesta para este lunes para reclamar la devolución de los recursos de entidades oficiales depositados en Ueno, entre ellos los de la Caja Fiscal, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, y del IPS, que administra las pensiones y la salud de la mayoría de los trabajadores del país.

Esta será la primera movilización que deberá enfrentar el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, desde que juró al cargo el viernes, en reemplazo de Peña.

*Con información de EFE

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