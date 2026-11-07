 Santiago Peña ante la Fiscalía de Paraguay por Ueno Bank
Internacionales

Expresidente Santiago Peña comparece ante la Fiscalía de Paraguay por el caso Ueno bank

Fiscalía imputó a Santiago Peña y solicitó que se le imponga prisión preventiva, además de medidas sobre su patrimonio.

Compartir:
Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay), EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay
Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay) / FOTO: EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue traslado este sábado hasta la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, una entidad con la que el ahora exmandatario es vinculado y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro con una reducida escolta policial para su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, fijado en principio en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se cambió horas antes por "razones de seguridad".

El exmandatario, que no estaba esposado, según imágenes difundidas por medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde debió ser trasladado desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.

Destitución de Peña 

El viernes, Peña fue destituido luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre por problemas de solvencia de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo conformado por la Policía y la Fiscalía.

Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

Destituyen y luego detienen a Santiago Peña en Paraguay

Pedro Alliana fue juramentado como presidente de Paraguay, luego de que el Senado destituyera del cargo a Santiago Peña.

La acusación 

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó "83 días después" de la designación del nuevo titular la creación de la finiquitada entidad bancaria.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos del hasta ayer vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.

En Portada

Arévalo repudia el ataque contra el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNCt
Nacionales

Arévalo repudia el ataque contra el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNC

08:42 AM, Nov 07
Identifican a los policías fallecidos en el ataque contra el diputado Julio Portillo t
Nacionales

Identifican a los policías fallecidos en el ataque contra el diputado Julio Portillo

09:07 AM, Nov 07
Se incendia la Plaza del Marimbista en Quetzaltenangot
Nacionales

Se incendia la Plaza del Marimbista en Quetzaltenango

09:52 AM, Nov 07
Infantino ya tiene rivales: dos candidatos buscan arrebatarle la presidencia de la FIFAt
Deportes

Infantino ya tiene rivales: dos candidatos buscan arrebatarle la presidencia de la FIFA

09:49 AM, Nov 07
Muere emblemático cineasta chileno ganador de un premio Oscart
Farándula

Muere emblemático cineasta chileno ganador de un premio Oscar

11:01 AM, Nov 07

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid65Vuelta#LaLigaSeguridadVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar