 Revelan detalles del autor del tiroteo en Cracovia
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Revelan detalles del autor del tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos

Autoridades de Polonia confirmaron “cierta información” después de que haber conseguido tener acceso al ordenador del autor del tiroteo.

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Tiroteo en Cracovia, EFE
Tiroteo en Cracovia / FOTO: EFE
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El ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, reveló este martes detalles del atacante que el pasado sábado perpetró un tiroteo en Cracovia, dejando seis muertos antes de ser abatido por la policía.

En una entrevista emitida en Radio Kraków, el ministro dijo poder "confirmar ya cierta información, después de que las autoridades hayan conseguido tener acceso al ordenador del autor (del tiroteo)".

Żurek, que además de ministro de Justicia es fiscal general del Estado, afirmó que hay "claros signos de extremismo de ultraderecha" en el atentado.

"Hemos encontrado visitas a páginas que se referían a Anders Breivik, es decir, el extremista de derecha que cometió una masacre dramática en la isla de Utøya", señaló Żurek en referencia al autor de una matanza que en 2011 costó la vida a 69 personas en esa isla noruega.

Según detalló el ministro, en las inspecciones de los dispositivos y pertenencias del tirador, la policía y la Agencia de Seguridad Interna (ABW) hallaron también en su ordenador y correo búsquedas sobre los asesinos estadounidenses Charles Manson, Ted Kaczynski (conocido como Unabomber), y Elliot Rodger.

En alusión a este último, que mató a seis personas antes de suicidarse en 2014, la ABW descubrió las siglas "GGER" ("Good Game Elliot Rodger", o "buena caza, Elliot Rodger", en inglés) escritas en la taquilla que usaba en la fábrica donde trabajaba.

Las autoridades requisaron también discos duros, notas personales, teléfonos y parches con símbolos que están siendo inspeccionados para elaborar un perfil psicológico del autor, identificado como Michał Oksiński y que falleció el lunes en el hospital a causa de sus heridas.

La investigación prosigue abierta pese a la muerte del autor del tiroteo, sobre cuya supuesta filiación política o ideología se ha suscitado una gran controversia.

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Tiroteo en Cracovia - EFE

Mientras que el ministro de Interior, Marcin Kierwiński, señaló el mismo día del atentado que el autor del mismo "parecía sentir fascinación por ideologías de ultraderecha", el fiscal Eryk Stasielak, al cargo de la investigación, matizó que "se indagan contenidos extremistas sin especificar, como de extrema derecha o izquierda, dado que no existe un manifiesto que aclare su motivación".

El autor del tiroteo, un joven de 24 años que irrumpió en coche en la Plaza del Mercado de Cracovia el pasado sábado y disparó de forma indiscriminada con un arma automática, mató a seis personas.

Previamente, se cree que Oksiński había matado a sus padres y a su hermana en el domicilio familiar, ya que aparecieron muertos a tiros el mismo día que ocurrió el atentado.

Tras resultar herido por disparos policiales, el atacante falleció el lunes en el hospital y hoy se le practicará la autopsia.

*Con información de EFE

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