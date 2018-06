Jurassic Park cumple 25 años y así se ve el elenco en la actualidad - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sam Neill (Alan Grant)

Antes: En 1993, Sam ya había estado en el negocio durante 20 años. Acaba de co-protagonizar la película ganadora del Oscar The Piano, además de varias series de televisión.

Ahora: El año pasado, hizo una graciosa aparición en Thor: Ragnarok. Este año, apareció en The Commuter y Peter Rabbit, y tiene cinco proyectos en desarrollo, incluyendo Ride Like a Girl y The Guinea Pig Club.

Laura Dern (Ellie Sattler)

Antes: Además de Jurassic Park, Laura también actuó en A Perfect World, de Clint Eastwood, en 1993. No hizo ninguna aparición en 1994, pero proporcionó una de las famosas voces de Frasier en 1995.

Ahora: El 2017 fue el año de Laura Dern. Co-protagonizó Star Wars: The Last Jedi, Twin Peaks: The Return, y ganó un Emmy por Big Little Lies. Este año, protagonizó la película original de HBO, The Tale, y está trabajando en muchos proyectos, incluida la próxima película sin título de Noah Baumbach.

Jeff Goldblum (Ian Malcolm)

Antes: Jeff se estaba acercando a su 20º año en películas cuando actuó en el clásico de Spielberg. El año anterior, protagonizó Shooting Elizabeth con Mimi Rogers y estaba a solo unos años de interpretar a David Levinson en Independence Day.

Ahora: El año pasado, Jeff coprotagonizó Thor: Ragnarok pero, lamentablemente, no apareció en la pantalla cuando Sam Neill hizo su cameo. Este año, hizo la voz de Duke en Isle of Dogs de Wes Anderson y pronto volverá a interpretar su papel de Ian Malcolm en Jurassic World: Fallen Kingdom.

Wayne Knight (Dennis Nedry)

Antes: Un año antes de que el Dilophosaurus lo devorara, Wayne actuó en Basic Instint e hizo su primera aparición como Newman en Seinfeld, lo que continuó haciendo hasta 1998.

Ahora: A pesar de algunos rumores en internet que dicen que había muerto, Wayne está muy vivo y trabajando. Este año, estuvo en la película Blindspotting y apareció en un episodio de Law & Order: Special Victims Unit.

Ariana Richards (Lex Murphy)

Antes: Como atriz infantil, Ariana apareció en muchos shows y películas antes de Jurassic Park, incluyendo Tremors y la película de televisión Switched at Birth. Ganó múltiples premios por su destacada actuación en Jurassic Park.

Ahora: Ariana continuó haciendo apariciones en shows y películas hasta el 2013. Ahora se enfoca en pintar.

Joseph Mazzello (Tim Murphy)

Antes: Un año antes de Jurassic Park, Joseph coprotagonizó Radio Flyer y Jersey Girl (la película de Dylan McDermott) y protagonizó junto a Meryl Streep The River Wild en 1994.

Ahora: Mazello ha estado trabajando constantemente en Hollywood desde que interpretó al icónico Tim Murphy. En 2016, apareció en un episodio de Elementary e interpretará a John Deacon en la próxima película biográfica de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.

Richard Attenborough (John Hammond)

Antes: Cuando se puso su famoso traje blanco, Attenborough ya había estado en el negocio durante 50 años. Sorprendentemente, Jurassic Park fue su primer papel como actor en más de 10 años.

Ahora: Richard Attenborough murió en el 2014 a la edad de 90 años. Tuvo una larga carrera en actuación y dirección, fue piloto de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial y ganó dos premios Oscar. Su última aparición en la pantalla fue en el 2002 en Puckoon y dirigió su última película, Closing the Ring, en el 2007.