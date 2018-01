Compartir Facebook

Kim Kardashian puede haber insinuado que el nombre de su hija está inspirado en la marca de diseñador Louis Vuitton.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians colgó en su cuenta de Instagram el miércoles 17 de enero una foto de la emblemática impresión de la marca, pero dejó la leyenda vacía, lo que llevó a sus seguidores a especular que es un indicio del nombre de su bebé recién nacido.