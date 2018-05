Klopp: "Hablé con otros clubs y todo era marketing, imagen, firmar esto o lo otro" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Jürgen Klopp ha confesado su flechazo por el Liverpool cuando firmó por el club de Anfield hace poco menos de tres años.

En una entrevista en el “Mirror”, el técnico alemán se explica de forma extensa: “Sentí algo especial cuando Mike Gordon me llamó. No estaba preparado, pensaba que tendría más sentido que pasara un año sabático. Pero era una oportunidad a la que no podía decir que no. Sí, había más clubes”, cuenta.

“Me gusta la historia y soy un romántico del fútbol. Sabía que podía ayudar. En ese momento quizás me necesitaban y yo sé en lo que soy bueno. Cuando me dijeron los problemas que tenían pensé: ‘Sí, probablemente sea el entrenador necesario para este club'”, añade.

Además, Klopp valora el poder de atracción que tiene el Liverpool por encima de mucho otros clubes europeos: “El Liverpool es una marca mundial muy grande, pero en Melwood se es una familia, nada más, y lo sientes. Seguro que puedo mejorar, pero no quiero ir a la oficina cada mañana y llevar una corbata. Ése no soy yo. Cuando veo las fotos y me doy cuenta de que todavía parezco un jugador… eso no es guay, pero soy yo. Voy con una gorra y me respetan, no tengo que actuar de un modo específico ni me piden hacer nada más. Solo tengo que centrarme en el fútbol”.

Vía: MARCA