La verdadera razón por la que Kylie Jenner está ocultando su embarazo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La verdadera razón por la que Kylie Jenner está ocultando su embarazo ha quedado expuesta ya que se ha visto a equipos de filmación en su casa.

Se cree que la estrella de 20 años Keeping Up With The Kardashians espera su primer hijo con su novio Travis Scott.

La magnate de maquillaje ha estado ausente en su mayoría de la nueva serie del reality show de su familia, lo que solo lleva a la especulación.

Y ahora se informa que la razón por la que ha se ha escondido durante tanto tiempo es que los equipos de grabación han estado filmando en secreto un programa secundario que detalla su embarazo y el nacimiento de su bebé.

Una fuente le dijo a RadarOnline : “Ella tiene cámaras en su casa sin parar. Lo que la gente no sabe es que Kylie está evitando al público por una buena razón. Está en casa filmando su embarazo con la esperanza de lograr una segunda temporada. de su reality show,Life Of Kylie”.

“No está completamente sola. Además de su familia, tiene un camarógrafo que vive con ella y que permanecerá allí hasta después del nacimiento del bebé”, agregó.

La fuente relató también que Kylie ha ganado más de 60 libras en peso durante el embarazo, diciendo que no puede esperar para perderlo y volver “a ser ella”.