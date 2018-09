Madre de Demi Lovato rompe el silencio - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La madre de Demi Lovato, Dianna de la Garza, se ha abierto por primera vez sobre la sobredosis de julio de su hija.

Cómo se enteró de la noticia

TMZ informó noticias sobre la condición de Demi antes de que De le Garza se enterara, dijo ella.

“Literalmente empiezo a temblar un poco cuando empiezo a recordar lo que sucedió ese día. Estaba mirando mi teléfono y todos estos textos empezaron a llegar. Solo texto tras texto. Y pensé: ‘¿Qué está pasando?’ “, comenzó.

Los mensajes eran de amigos que habían visto el informe de TMZ, recordó de le Garza: “Las primeras líneas de estos textos decían, ‘Acabo de escuchar las noticias, lo siento mucho, estoy rezando por tu familia, estoy rezando por Demi’. Estaba en estado de shock. Pensé, ¿qué está pasando? Y alguien dijo: “Acabo de ver en TMZ. Lo siento mucho. Por favor, dime que no es verdad”. Y quiero decir, mi corazón simplemente se cayó. No sabía lo que estaba mirando. Y entonces pensé que sí, tengo que entrar en TMZ en Twitter y ver qué dicen. Y antes de poder utilizar TMZ ver lo que estaban reportando, recibí una llamada telefónica del asistente de Demi en ese momento, Kelsey “.

La llamada que alertó a la madre de Demi

“Y contesté el teléfono y Kelsey estaba divagando como si obviamente hubiera pasado por algo terrible, y ella dijo: ‘Necesito decirte lo que está pasando. Vas a ver un informe en las noticias. ‘ Y la detuve y le dije: ‘Kelsey, solo dime qué está pasando’. Y las siguientes palabras que salieron de su boca son palabras que son tan difíciles de escuchar como padre. Ella dijo que Demi tuvo una sobredosis. Así que estaba en shock, no sabía qué decir”, relató Dianna.

Continuó: “Fue algo que nunca, nunca esperaba y tuve que preguntarle, solo recuerdo que me pareció que las palabras tardaban una eternidad en salir de mi boca. Le dije: ‘¿Está bien?’ Y se detuvo por un segundo y dijo: “Ella está consciente, pero no está hablando”. Y entonces supe en ese punto que estábamos en problemas “.

De la Garza hizo que su otra hija, Dallas, la llevara al hospital donde estaba Demi, diciendo que no creía poder manejar ella sola. “[Mis hijas] Dallas, Madison y yo saltamos del auto al hospital y corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado. Ella simplemente no se veía bien, en absoluto. Estaba en mal estado. Pero yo le dijo: “Demi, estoy aquí. Te amo”. Y en ese momento ella me respondió: “Yo también te amo”. Entonces, desde ese momento, nunca me permití pensar que las cosas no iban a estar bien”.

De le Garza dijo que la familia no sabía “por dos días si iba asobrevivir o no”.

Hoy, Demi está buscando tratamiento y está bien. “Honestamente puedo decir hoy que está muy bien. Ella está feliz. Está sana. Está trabajando en su sobriedad, y está recibiendo la ayuda que necesita, y eso en sí mismo me alienta sobre su futuro y sobre el futuro de nuestra familia”.