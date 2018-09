Video: Inmigrante evitaba ayuda para no ser capturada por ICE - Emisoras Unidas

Video: Inmigrante evitaba ayuda para no ser capturada por ICE

Una madre inmigrante y sus tres hijos residentes en Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos, evitaban buscar ayuda por el paso del Huracán Florence, pues temían ser separados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Una entrevista realizada por NBC, muestra el temor que tenía la madre de origen hispano.

Ella trataba de decidir la mejor manera de proteger a sus hijos justo antes de que el huracán Florence tocara tierra el viernes.

Ella y su familia habían recibido la orden de evacuar por parte de los funcionarios, pero Iris no estaba segura de a dónde ir ya que es una inmigrante indocumentada y sus hijos estaban aterrorizados de que ICE los separe si ingresaban en un refugio.

“El pequeño me preguntó:” Mamá, tengo mucho miedo de que nuestra casa sea destruida, y no quiero ir a un refugio porque no quiero separarme de ti “, dijo Iris.

La niña le dijo a su madre: ‘Prefiero morir antes que separarme de ti’.

ICE había declarado que no arrestaría a las personas que buscaban refugio durante Florencia a principios de la semana, pero varios inmigrantes no confían en esa declaración.

