La advertencia de la PNC para el Mundial

Habrá consecuencias inmediatas para quienes incumplan esta norma durante el Mundial, según la PNC:

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Prevención Vial a nivel nacional con motivo de las celebraciones relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de garantizar el orden público, prevenir accidentes y proteger a la población.

Según informó la institución, el plan contempla la instalación de puestos de control y operativos de alcoholemia en distintos puntos estratégicos del país, especialmente en áreas de alta afluencia de personas. Las autoridades advirtieron que habrá cero tolerancia para quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas.

La PNC indicó que toda persona que incurra en este tipo de conductas será consignada de conformidad con la legislación vigente.

Además de las acciones enfocadas en la seguridad vial, la institución reforzará los operativos de protección a la niñez y adolescencia. Entre las medidas previstas se encuentra la supervisión y sanción de establecimientos o personas que vendan o distribuyan bebidas alcohólicas a menores de edad.

Patrullajes preventivos

El plan también incluye patrullajes preventivos en distintos puntos del territorio nacional. Para ello, miles de agentes de diversas comisarías y unidades especializadas serán desplegados en áreas comerciales, centros recreativos y lugares donde se prevé una alta concentración de personas durante los festejos deportivos.

Los recorridos se realizarán a pie, en motocicletas y mediante autopatrullas, con el propósito de prevenir hechos delictivos y atender cualquier incidente que pueda poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La Policía Nacional Civil hizo un llamado a la población para celebrar de manera responsable, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y designar a un conductor sobrio en caso de consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, recordó que cualquier emergencia o situación sospechosa puede ser reportada a través del número de emergencias 110.

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