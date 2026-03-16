 Paquetes Exclusivos de Viajes Max para el Mundial 2026
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Viajes MAX lanza exclusivos paquetes para vivir la experiencia del Mundial de Futbol 2026

Viajes MAX lanza paquetes exclusivos para disfrutar el torneo de futbol mundial, garantizando comodidad y experiencias personalizadas para los aficionados guatemaltecos.

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Viajes Max lanza paquetes para el Mundial 2026, Cortesía
Viajes Max lanza paquetes para el Mundial 2026 / FOTO: Cortesía

Viajes MAX lanzó sus nuevos paquetes para acercar a los guatemaltecos a la celebración máxima del futbol mundial, ofreciendo opciones diseñadas para que los fanáticos vivan toda la emoción y el ambiente inigualable de uno de los torneos más esperados, con total comodidad y acompañamiento personalizado.

Desde este 11 de marzo de 2026, la agencia de viajes presenta una solución pensada para quienes sueñan con presenciar en vivo el torneo futbolístico del año. Los programas están enfocados en que cada persona no solo asista a los partidos, sino que también experimente la energía que congrega a miles de seguidores de diferentes países, todo bajo condiciones organizadas y seguras.

Variedad de opciones y experiencias a la medida

Los paquetes contemplan programas de 3, 6, 9 o 14 noches, permitiendo a cada viajero elegir la duración ideal para su itinerario. Este abanico de opciones facilita vivir los diferentes momentos del campeonato, desde la vibrante fase de grupos siguiendo selecciones históricas como Brasil, Argentina, España, Portugal y Alemania, hasta la emoción de las etapas finales.

Más allá de la diversidad de itinerarios, Viajes MAX ha contemplado experiencias exclusivas para quienes no quieren perderse ningún detalle. Existen alternativas que cubren desde los dieciseisavos de final, pasando por las semifinales y llegando hasta la esperada gran final, pensando en quienes desean cerrar el campeonato de una forma inolvidable.

Comodidad y asistencia en cada etapa

Cada paquete asegura hospedaje en hoteles de tres y cuatro estrellas ubicados estratégicamente, traslados organizados los días de partido, seguro de viaje y la compañía de un equipo de anfitriones y coordinadores que asisten en todas las etapas de la travesía.

"En Viajes MAX buscamos que cada viaje se viva con tranquilidad y acompañamiento, de la planificación hasta el regreso", comentó Ana Zamora, gerente general de la agencia. La propuesta se apoya en la promesa de hacer que los aficionados no solo estén presentes, sino que realmente formen parte de la fiesta, gracias al respaldo y logística que facilita la agencia.

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Viajes Max lanza paquetes para el Mundial 2026 - Cortesía

Beneficios exclusivos

Los viajeros pueden personalizar su experiencia agregando partidos adicionales o extendiendo su estancia con noches extra, de acuerdo con la disponibilidad. Viajes MAX también presenta facilidades de pago mediante tarjetas de crédito, opción de financiamiento en cuotas, así como el uso de beneficios a través de Puntos MAX y puntos de tarjetas de crédito, promoviendo que la planificación del viaje se adapte a cada presupuesto.

Para quienes desean sumarse a esta aventura, la agencia dispone de múltiples canales para solicitar información y gestionar reservas: las sucursales de Viajes MAX en Guatemala, atención vía Call Center y WhatsApp al 2423-0033, además de sus redes sociales oficiales, para brindar respuestas rápidas y orientación durante todo el proceso.

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