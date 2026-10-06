 Tránsito parcialmente obstruido tras colisión de tráileres en ruta al Atlántico
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Tránsito parcialmente obstruido tras colisión de tráileres en ruta al Atlántico

El personal de Provial realiza labores de regulación y alterna el paso vehicular en el sector.

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Tres vehículos de transporte pesado estuviero involucrados en la colisión en la ruta al Atlántico., Provial
Tres vehículos de transporte pesado estuviero involucrados en la colisión en la ruta al Atlántico. / FOTO: Provial
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Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes, 6 de octubre, en el kilómetro 130 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Río Hondo, Zacapa. Esta situación está generando complicaciones para la circulación vehicular.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en este sector se produjo una múltiple colisión que involucró a los conductores de tres vehículos de transporte pesado. El origen del percance no ha sido establecido.

La institución indicó que no se reportan personas heridas y que el incidente únicamente dejó daños materiales.

Paso parcialmente cerrado

Las autoridades confirmaron que ambos sentidos de la vía permanecen parcialmente obstruidos debido al percance.

Las brigadas de Provial realizan labores de regulación y alternan el paso vehicular para mantener la circulación en el sector.

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