 Vehículo empotrado y dos personas detenidas por ebriedad en zona 1
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Vehículo empotrado y dos personas detenidas por ebriedad en zona 1

En el área se implementaron cierres vehiculares.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer este martes, 6 de octubre, sobre los resultados de un operativo implementado luego de que se registrara un percance vial en la 15 avenida y 1ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que en el referido sector fue empotrado un automóvil tipo sedan de color negro. Las circunstancias en las que se dio el hecho no han sido establecidas.

Según detalló el funcionario, fue coordinada la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para darle seguimiento a la situación generada en este punto, ya que se investiga el choque, pero también posibles acciones contra la ley.

"En el lugar hay dos detenidos bajo señalamientos de ebriedad y escándalo. Además, la Policía Nacional Civil sospecha de algún ilícito", dijo.

Impacto en el tránsito

El portavoz de la PMT confirmó que se han iniciado cierres vehiculares en el área de los hechos y emitió la alerta vial correspondiente para los usuarios, a quienes les solicitó tomar las precauciones necesarias para evitar mayores inconvenientes en este importante tramo.

Asimismo, dio a conocer que las unidades de la línea 18 del TransMetro están siendo desviadas debido a que están en desarrollo las diligencias en el sector.

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