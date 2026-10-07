Accidente de avión agrícola en finca de Escuintla

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que durante horas de la mañana de este miércoles, 7 de octubre, se reportó un accidente aéreo en el que estuvo involucrado un avión agrícola. El hecho se registró en el departamento de Escuintla.
La entidad detalló en un comunicado que el percance ocurrió aproximadamente a las 07:30 horas en la finca Ixtepeque, ubicada en el municipio de Tiquisate.
Además, confirmó que, según la información proporcionada por el operador aéreo, el piloto de la aeronave resultó ileso, aunque fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica.
Incidente bajo investigación
De acuerdo con la información difundida por medios locales, el avión agrícola Air Tractor 502 B, con matrícula TG-FUA, llevaba a cabo labores de fumigación en la mencionada finca cuando presentó problemas y se precipitó a tierra.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del origen de este percance, por lo que la Unidad de Investigación de Accidentes de la DGAC desarrolla los procedimientos respectivos.
"(Un equipo) se traslada al lugar del impacto para recolectar información sobre las posibles causas de lo ocurrido", detalló la institución.
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Accidente aéreo en Chimaltenango
En julio de 2026 se registró un accidente aéreo en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. El percance, ocurrio en una zona montañosa de difícil acceso y provocó la muerte de los tres tripulantes de la aeronave y de un miembro del Ejército de Guatemala que participaba en la operación de rescate.
Luego de cinco días de búsqueda, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que finalizaron las labores de recuperación de los cuerpos y que fueron trasladados a la Fuerza Aérea Guatemalteca a bordo de un helicóptero.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7