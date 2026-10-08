Usan IA para crear estafas en inversiones en Guatemala

Por medio de las redes sociales se han difundido mensajes, con fotografías y videos creados con el uso de Inteligencia Artificial, con la finalidad de promover un supuesto modelo de negocio exitoso y estafar a guatemaltecos solicitando depósitos monetarios.
En las imágenes se hace uso indebido de la imagen de Ricardo Castillo Sinibaldi, empresario de Guatemala y creador del Instituto de Recreación para los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA), junto con el presidente Bernardo Arévalo, en donde presentan una supuesta plataforma digital en la que se pueden gestionar inversiones desde una pequeña suma de dinero.
Además de representar un uso indebido de autoridades y empresarios estas imágenes representan una amenaza para la población guatemalteca que deposite su confianza y termine realizando depósitos monetarios a cambio de un retorno de inversión fraudulento.
Por tal motivo, alertan a la población a no caer en este tipo de estafas ni en otros en donde se solicita realizar depósitos de dinero a cambio de un retorno inmediato de esa inversión.
Esta no es la primera vez que hacen uso de imágenes, fotografías o incluso videos, de autoridades para presentar modelos de inversiones con fines fraudulentos, desde el inicio de la actual gestión se ha hecho uso de la imagen, tanto del presidente Arévalo como de la vicepresidenta Karin Herrera, para promover estafas.
El uso de la imagen, deepfakes, más la copia idéntica de la voz, clonación de voz, creadas con Inteligencia Artificial es una de las estafas más comunes en el país, ya que incluso buscan suplantar otras plataformas de alta credibilidad para los guatemaltecos.
Para este tipo de estafas uno de los elementos que más logran engañar es la obtención de beneficios a cambio de acciones inmediatas con mensajes como "x número de personas ya están participando", "solo quedan x número de cupos" "Deposita ya y recibe un beneficio adicional".