Justicia para la pequeña Madelin Adelaida Cacach Balan

El dolor y el luto embargó a toda una comunidad este sábado, 10 de octubre de 2026, luego de que se confirmara la trágica muerte de la pequeña Madelin Adelaida Cacach Balan, de apenas 5 años. Ella fue encontrada sin vida en un terreno baldío luego de haber permanecido largas horas desaparecida.
Según una alerta Alba Keneth, la pequeña desapareció el pasado miércoles 7 de octubre de 2026 en la aldea Rincón Grande, municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango. La pequeña, de apenas un metro de estatura vestía una chumpa morada con flores, pants cafés y sandalias celestes al momento de su desaparición.
Medios locales en Chimaltenango reportaron que la pequeña Madelin Adelanda Chacach Balan fue encontrada sin vida a un costado del kilómetro 76 de la carretera que comunica los poblados de Patzicía y Acatenango. La noticia llenó de indignación a la comunidad, quienes rápidamente pidieron que se investiguen los hechos para dar con los responsables de la muerte de la pequeña.
Familiares de la pequeña solicitaron que se haga justicia en el caso de la menor. "Ahora solo nos queda exigir justicia para que su muerte no quede impune", lamentaron los familiares de la pequeña Madelin Adelaida Chacach Balan.
Se exige justicia por Madelin
Medios locales se unieron al llamado de los familiares tras la tragedia que enluta a todo el departamento y exigieron a las autoridades que se agilicen los procesos para que el caso no quede en la impunidad.
La sociedad solicitó una investigación exhaustiva al Ministerio Público y que se agilicen las acciones para dar con los responsables de la muerte de la pequeña Madelin Adelaida Chacach Balan.
Asimismo, expresaron su deseo de "cero impunidad" en este hecho de violencia para que el caso se resuelva y todo el peso caiga sobre los involucrados. De la misma forma, pidieron mayor seguridad en las comunidades afectadas en favor de las familias y de la niñez de Chimaltenango.
La Municipalidad de la Villa de Zaragoza se unió a las muestras de dolor por Madelin, destacando que el alcalde y su equipo de trabajo lamentan profundamente el fallecimiento de la pequeña.
De la misma forma, la comuna expresó sus más sinceras condolencias para la familia y seres queridos, deseándoles fortaleza, paz y resignación ante esta irreparable pérdida.
"Que Dios les brinde consuelo en estos momentos de profundo dolor", desearon desde la Municipalidad de la Villa de Zaragoza.