Cabezal volcado obstaculiza el paso en ruta al Atlántico

Un cabezal quedó volcado tras un accidente ocurrido este martes, 13 de octubre, adelante del puente San Juan, kilometro 22 de ruta El Atlántico, Palencia. Este hecho genera serias complicaciones para la movilidad vehicular.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que el congestionamiento por este hecho vehicular afecta la salida de Ciudad Guatemala, aproximadamente en "Bajada del Águila", aproximadamente en kilómetro 12 de ruta CA9 Norte, en zona 25.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) detalló que este hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.
Las brigadas de la institución mantienen presencia en el sector, donde se ha habilitado carril reversible al norte.