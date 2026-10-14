 Elektra transforma la experiencia de compra con su nueva app y web optimizada
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Elektra transforma la experiencia de compra con su nueva app y web optimizada

Elektra, con 29 años en Guatemala, lanza su nueva aplicación móvil para facilitar compras y ofrecer ofertas exclusivas.

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Elektra amplía sus alternativas de compra y fortalece su presencia en el comercio digital, Foto Omar Solís
Elektra amplía sus alternativas de compra y fortalece su presencia en el comercio digital / FOTO: Foto Omar Solís
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Elektra, unidad de negocios de Grupo Salinas Guatemala, lanzó su nueva aplicación móvil que permite a los guatemaltecos explorar productos, descubrir ofertas y comprar desde cualquier lugar con su celular.

Esta innovación refuerza la presencia digital de Elektra y acerca a los consumidores opciones de tecnología, electrodomésticos, muebles, telefonía, motocicletas y artículos para el hogar con mayor comodidad y practicidad.

La nueva app de Elektra se suma a la renovada plataforma www.elektra.com.gt, diseñada para ofrecer una navegación más ágil y facilitar la búsqueda de productos.

Juan José Girón, Director General de Grupo Salinas Guatemala, destacó que la compañía busca estar cada vez más cerca de los clientes y facilitar el acceso a sus productos, reafirmando su compromiso de generar prosperidad incluyente en el país.

Desde el celular, el usuario puede comparar alternativas, aprovechar promociones especiales y acceder a un catálogo extendido que complementa la oferta de las tiendas físicas. Los canales digitales de Elektra ofrecen beneficios como:

  • Catálogo Extendido con productos exclusivos en web y app
  • Ofertas Exclusivas Online
  • Productos en liquidación y promociones de las mejores marcas

De acuerdo con Juan Pablo Mirón, Director de Canales Digitales de Grupo Salinas Guatemala, la nueva app abre otra puerta para que los clientes encuentren más variedad y una experiencia de compra práctica. Además, la renovación de elektra.com.gt facilita descubrir nuevos productos y acceder a beneficios exclusivos en línea.

Elektra, con 29 años de presencia en Guatemala, fortalece así la conexión entre sus tiendas físicas y plataformas digitales, brindando libertad para elegir cómo y dónde comprar.

La marca mantiene sus opciones de compra al contado y también a través de préstamo de Banco Azteca Guatemala, sujeto a políticas de aprobación y condiciones.

Rosa María Castañeda, Directora de Marketing de Grupo Salinas, subrayó que Elektra ha acompañado a las familias guatemaltecas durante casi tres décadas y ahora, con estas alternativas digitales, puede estar aún más cerca de sus clientes y llevar a más hogares la felicidad de comprar.

De cara a la temporada de fin de año, Elektra invita a los guatemaltecos a probar su nueva app, aprovechar las ofertas exclusivas en los canales digitales y visitar la tienda virtual renovada en www.elektra.com.gt

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital

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