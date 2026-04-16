Ofertas y Promociones de Elektra para el Día de la Madre

En el marco de la celebración del Día de la Madre, la empresa Tiendas Elektra anunció el lanzamiento de su nueva campaña comercial denominada "Mamá Excepcional", una propuesta que busca acercar productos, promociones y opciones de financiamiento accesibles a las familias guatemaltecas.
El anuncio se realizó el 16 de abril de 2026 en Guatemala, donde la compañía presentó una estrategia integral que combina ofertas especiales, beneficios financieros y una experiencia de compra enfocada en celebrar a las madres.
Una propuesta enfocada en el hogar y la familia
Durante el lanzamiento, la empresa destacó que esta temporada es una de las más importantes del año, ya que coincide con el Día de la Madre y con un contexto de alto consumo impulsado también por el entusiasmo del fútbol.
La campaña se desarrolla bajo el concepto "Elektra, la tienda oficial de los fanáticos para la mamá excepcional", buscando conectar con las emociones del consumidor y facilitar el acceso a productos esenciales para el hogar.
Opciones en distintas categorías
Entre las principales ofertas, Elektra presentó promociones en línea blanca, entretenimiento y muebles. Los clientes podrán encontrar descuentos en refrigeradoras, lavadoras, estufas, televisores, equipos de audio, colchones, salas y comedores.
Asimismo, en el área de conectividad se incluyen ofertas en celulares, computadoras y tablets, dirigidas a quienes buscan regalar tecnología o mejorar sus herramientas de trabajo y entretenimiento.
Facilidades de pago con Banco Azteca
Uno de los pilares de la campaña es el acceso a financiamiento a través de Banco Azteca, con opciones como el Préstamo Sin Peros, cuotas accesibles y beneficios adicionales en productos seleccionados.
Esta estrategia busca brindar alternativas reales para que más familias puedan adquirir productos sin afectar su economía, promoviendo pagos cómodos y accesibles.
Movilidad y más beneficios
En el segmento de movilidad, Elektra también destacó su portafolio de motocicletas de la marca Italika, resaltando sus atributos de calidad, respaldo y garantía, así como las facilidades de financiamiento disponibles.
Con esto, la empresa refuerza su liderazgo en ofrecer soluciones integrales que van desde el hogar hasta el transporte.
Campaña 360 y conexión emocional
La estrategia incluye un despliegue de comunicación en televisión, radio, prensa y plataformas digitales, además de activaciones en tiendas y contenido audiovisual vinculado al mundo del fútbol.
La marca apuesta por una conexión emocional con los consumidores, reconociendo que el fanatismo y la celebración se viven también desde el hogar.
Compromiso con las familias guatemaltecas
Con esta iniciativa, Elektra reafirma su compromiso de acercar oportunidades de compra a las familias, facilitando el acceso a productos y financiamiento en una de las temporadas más significativas del año.
La campaña "Mamá Excepcional" busca no solo impulsar el consumo, sino también acompañar a los guatemaltecos en la celebración de una fecha especial, donde regalar, compartir y reconocer a mamá se convierte en el centro de la experiencia.