 Exigen respuestas por la desaparición de 37 artistas en el conflicto armado
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Exigen respuestas por la desaparición de 37 artistas en el conflicto armado

La denuncia, entregada en el Ministerio Público fue acompañada por “más de 700 medios de prueba y más de 2.000 folios de documentos”.

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- De izquierda a derecha, el representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (FAMDEGUA), Paulo René Estrada Velásquez, el artista Fernando López y la integrante de la asociación Alejandra Cabrera, Foto EFE
- De izquierda a derecha, el representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (FAMDEGUA), Paulo René Estrada Velásquez, el artista Fernando López y la integrante de la asociación Alejandra Cabrera / FOTO: Foto EFE
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La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (FAMDEGUA) presentó este viernes 16 de octubre una denuncia por la desaparición de 37 artistas durante el conflicto armado interno (1960-1996) en Guatemala, uno de los más sangrientos del continente en el siglo pasado.

Paulo René Estrada Velásquez, representante legal de la asociación, detalló que una investigación realizada por la entidad durante 10 años estableció que hay al menos "37 hechos" punibles por "crímenes de guerra" a manos del Estado en contra de artistas, poetas, músicos, cantautores y actores.

"Está clara la participación del Estado, del sistema clandestino de inteligencia militar y policial, quienes persiguieron a las personas que utilizaban la expresión artística para dar a conocer la realidad guatemalteca", expuso Estrada Velásquez.

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Presentaron una denuncia por la desaparición de 37 artistas durante el conflicto armado interno, este viernes, en el Ministerio Público - Foto EFE

La denuncia, entregada en el Ministerio Público (MP), fue acompañada por "más de 700 medios de prueba y más de 2.000 folios de documentos" que "aportan evidencia sobre la vigilancia, persecución y criminalización de la comunidad artística, señalada como enemigo interno", puntualizó la organización en un comunicado.

Estrada Velásquez indicó que la denuncia fue remitida al despacho del fiscal general del Ministerio Público, Gabriel García Luna, quien tomó el cargo en mayo pasado en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

Entre los casos se encuentra el asesinato del poeta Otto René Castillo, asesinado en 1957, además de otras víctimas del conflicto armado interno como el ensayista Huberto Alvarado Arellano (asesinado en 1974), el músico José León Díaz Bermúdez (muerto en 1980) y el actor Juan Molina Loza (desaparecido en 1969), entre otros.

"Son casos de alto impacto porque, como sabemos, acá en Guatemala los militares contrainsurgentes guardan cuotas de poder muy fuertes o están vinculados a procesos anómalos de impunidad y corrupción", añadió el activista.

El conflicto armado interno en Guatemala, que enfrentó a grupos guerrilleros con el Estado, se extendió durante 36 años, desde 1960 hasta la firma de la paz en 1996, y dejó más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas, más del 90 por ciento de ellas acribilladas por la policía y el ejército, según investigaciones de organismos independientes.

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Con información de agencia EFE*

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