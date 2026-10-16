 Guatemala extradita a narcotraficante a los EE.UU.
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Guatemala extradita a narcotraficante a los EE.UU.

Kevin Raymundo Roque Contreras, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados al narcotráfico.

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Kevin Raymundo Roque fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. , Foto: US Embassy Guatemala.
Kevin Raymundo Roque fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. / FOTO: Foto: US Embassy Guatemala.
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Este viernes 16 de octubre se hizo efectiva la extradición de Kevin Raymundo Roque Contreras hacia los Estados Unidos, dónde es requerido por cargos de narcotráfico, informaron las autoridades. 

Roque Contreras, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por asociación ilícita para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos en violación a las Secciones 963, 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. 

También es requerido por manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos en violación a la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Una investigación identificó una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norte América desde por lo menos el 2008, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.

Las autoridades identificaron al requerido como miembro de la organización. Desde aproximadamente el año 2017 hasta por lo menos julio de 2020, según la acusación fue responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización en Guatemala y en otros lugares.

Este viernes se concretó su entrega formal a las autoridades de los Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, indica que otro narcotraficante fue extraditado exitosamente de Guatemala a Estados Unidos gracias a la cooperación entre los sectores de seguridad y justicia de ambos países.

"Juntos, sacamos a los narcotraficantes de las calles y nos aseguramos de que enfrenten la justicia estadounidense. Las drogas destruyen vidas, separan familias y generan violencia. Menos narcos en las calles = comunidades más seguras.", indicó la Embajada. 

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