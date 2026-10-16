Tribunal absuelve a exanalista del Congreso

El Tribunal Séptimo Penal, a cargo de la jueza María del Carmen Zamora, dictó este viernes 16 de octubre una sentencia absolutoria a favor de Sergio Fernando Corado, exanalista del Departamento de Compras del Congreso de la República, quien era señalado del delito de incumplimiento de deberes.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), esta persona supuestamente utilizó su cargo para cometer irregularidades durante el 2015, período en el que el exdiputado Luis Rabbé presidía el Legislativo.
Las averiguaciones mostraron indicios de que el sindicado no habría hecho correctamente las revisiones de cotizaciones que ingresaban a la oficina para la cual prestaba sus servicios. Esto habría sido para beneficiar a ciertas personas.
Corado era el encargado de darle seguimiento a diferentes cotizaciones y dar su recomendación sobre si se debía o no hacer la adquisición; sin embargo, el MP detalló que en el período entre el 5 de enero y el 3 de noviembre de ese año, el señalado no realizaba de forma adecuada los análisis.
De esa manera, habría permitido que los procesos de compras de bienes a favor del mencionado organismo de Estado avanzaran sin reportar las anomalías, situación que dio lugar a que se abriera el proceso en su contra.
Absuelto de cargos
El caso fue avanzando durante los meses de audiencias y presentación de argumentos de las partes. La fiscalía sostenía las acusaciones y pedía que Corado enfrentara a la justicia. Por su parte, la defensa señalaba que los argumentos presentados carecían de fundamento y solicitaba el retiro de los cargos.
Tras analizar los argumentos expuestos durante el proceso, el Tribunal le dio lectura al fallo correspondiente durante una audiencia desarrollada hoy en horas de la mañana y determinó que Corado quedaba absuelto del delito que se le atribuía.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.