 Jenny Alvarado es juramentada como presidenta del OJ
Nacionales

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta del Organismo Judicial

La ampliación de la cobertura y la reducción de la mora judicial son parte de las propuestas de la magistrada al asumir el cargo.

Compartir:
Juramentación de la magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027., Omar Solís/Emisoras Unidas
Juramentación de la magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Congreso de la República juramentó este martes, 13 de octubre, a Jenny Noemy Alvarado Teni como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027. La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de representantes del cuerpo diplomático y magistrados.

La togada fue electa a finales de septiembre, con 13 votos a favor, es decir, por unanimidad, para suceder en el cargo a la magistrada Claudia Paredes.

Durante la sesión de esta tarde, la junta directiva del Legislativo cumplió con el procedimiento de juramentar a Alvarado y posteriormente se tiene programada una ceremonia organizada por el OJ para la toma de posesión, la cual se desarrollará en el Teatro Nacional.

Plan de trabajo

Tras finalizar el acto de juramentación en el Legislativo, Alvarado brindó declaraciones a los medios de comunicación, en donde se refirió a los temas prioritarios para su gestión. Destacó que se enfocará en hacer mejoras, pues aseguró que ya se tiene un trabajo avanzado y ahora deberá fortalecerlo.

"Mejoras tanto para reducir la mora judicial, mejorar los plazos y, por supuesto, esto es de doble vía. También fortalecer al personal, modernizar al equipo y la creación de más órganos jurisdiccionales para un acceso a la justicia a toda la población en Guatemala", dijo.

Acerca de qué áreas se estarían reforzando, dijo que se tendría que establecer dónde es la prioridad, dependiendo de la rama del derecho que sea de urgencia, por ejemplo, indicó que en los casos de delitos sexuales existe un alto porcentaje en cuanto a procesos de aplicación de justicia.

La nueva presidenta del Organismo Judicial también se refirió a la cantidad de jueces que se tienen en el país y la cantidad que debería alcanzarse para garantizar un acceso a la población en general.

"Tenemos estándares internacionales que dicen que son 18 jueces por cada 100 mil habitantes y hoy tenemos ocho jueces (por esa cantidad poblacional). Entonces esperamos mayor cobertura, mayor creación de órganos jurisdiccionales y por eso estuvimos en una reunión (en el Congreso) para ver el tema del presupuesto y mejorarlo para que haya más acceso a la justicia", compartió.

Con esto último, la magistrada se refería a las audiencias que desarrolla la Comisión de Finanzas del Legislativo en seguimiento del análisis del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2027, donde cada dependencia y organismo presenta su planificación y los montos necesarios para ejecutarla.

En imágenes

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ | Omar Solís/EU

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta de la CSJ / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Congreso juramenta a Jenny Alvarado como presidenta del Organismo Judicial

04:42 PM, Oct 13
Menkos se ausenta de nuevo del Congreso y se prepara para volver al Ministerio de Finanzast
Nacionales

Menkos se ausenta de nuevo del Congreso y se prepara para volver al Ministerio de Finanzas

03:32 PM, Oct 13
Cámara de Comercio exige a las autoridades actuar ante bloqueost
Nacionales

Cámara de Comercio exige a las autoridades actuar ante bloqueos

03:20 PM, Oct 13
Vaticano confirma que Papa León XIV fue operado de un tipo de cáncer de pulmón t
Internacionales

Vaticano confirma que Papa León XIV fue operado de un tipo de cáncer de pulmón

04:12 PM, Oct 13
Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambult
Deportes

Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambul

02:55 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar