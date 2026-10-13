Jenny Alvarado es juramentada como presidenta del OJ

El Congreso de la República juramentó este martes, 13 de octubre, a Jenny Noemy Alvarado Teni como presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2026-2027. La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de representantes del cuerpo diplomático y magistrados.
La togada fue electa a finales de septiembre, con 13 votos a favor, es decir, por unanimidad, para suceder en el cargo a la magistrada Claudia Paredes.
Durante la sesión de esta tarde, la junta directiva del Legislativo cumplió con el procedimiento de juramentar a Alvarado y posteriormente se tiene programada una ceremonia organizada por el OJ para la toma de posesión, la cual se desarrollará en el Teatro Nacional.
Plan de trabajo
Tras finalizar el acto de juramentación en el Legislativo, Alvarado brindó declaraciones a los medios de comunicación, en donde se refirió a los temas prioritarios para su gestión. Destacó que se enfocará en hacer mejoras, pues aseguró que ya se tiene un trabajo avanzado y ahora deberá fortalecerlo.
"Mejoras tanto para reducir la mora judicial, mejorar los plazos y, por supuesto, esto es de doble vía. También fortalecer al personal, modernizar al equipo y la creación de más órganos jurisdiccionales para un acceso a la justicia a toda la población en Guatemala", dijo.
Acerca de qué áreas se estarían reforzando, dijo que se tendría que establecer dónde es la prioridad, dependiendo de la rama del derecho que sea de urgencia, por ejemplo, indicó que en los casos de delitos sexuales existe un alto porcentaje en cuanto a procesos de aplicación de justicia.
La nueva presidenta del Organismo Judicial también se refirió a la cantidad de jueces que se tienen en el país y la cantidad que debería alcanzarse para garantizar un acceso a la población en general.
"Tenemos estándares internacionales que dicen que son 18 jueces por cada 100 mil habitantes y hoy tenemos ocho jueces (por esa cantidad poblacional). Entonces esperamos mayor cobertura, mayor creación de órganos jurisdiccionales y por eso estuvimos en una reunión (en el Congreso) para ver el tema del presupuesto y mejorarlo para que haya más acceso a la justicia", compartió.
Con esto último, la magistrada se refería a las audiencias que desarrolla la Comisión de Finanzas del Legislativo en seguimiento del análisis del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2027, donde cada dependencia y organismo presenta su planificación y los montos necesarios para ejecutarla.
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* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.