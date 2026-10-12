Congreso juramentará a presidenta del OJ

El Congreso de la República programó para la Sesión Ordinaria Adicional de este martes 13 de octubre, el acto de juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala de la magistrada Jenny Noemy Alvarado Tení, como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ).
El Acuerdo fue aprobado el pasado martes 6 de octubre, con 145 votos a favor, delega a los miembros de la Junta Directiva del Congreso para que asistan a la ceremonia especial de transmisión de mandato de presidente del CSJ y OJ para darle posesión del cargo.
La magistrada Alvarado Tení fue electa por el Pleno de la CSJ el pasado 30 de septiembre para ejercer la presidencia en el período 2026-2027.
La profesional sucede en el cargo a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda y asumirá formalmente el cargo el 13 de octubre, para un período de un año.
Integración de cámaras
De acuerdo con la información compartida por las autoridades del Organismo Judicial, las Cámaras quedaron integradas de la siguiente manera:
Cámara Penal
- René Guillermo Girón Palacios - presidente
- Gustavo Adolfo Morales Duarte
- Teodulo Cifuentes Maldonado
- Luis Mauricio Corado Campos
Cámara de Amparo y Antejuicio
- Igmaín Galicia Pimentel - presidente
- Carlos Ramiro Contreras Valenzuela
- Clemen Vanessa Juárez Midence
- Carlos Rodimiro Lucero Paz
Cámara Civil
- Claudia Paredes - presidenta
- Flor de María García Villatoro
- Flor de María Gálvez Barrios
- Estuardo Adolfo Cárdenas
Con información del Congreso*