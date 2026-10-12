 Programan audiencia de Kevin Malouf
Nacionales

Programan audiencia de Kevin Malouf

El Juzgado Quinto determinará si Kevin Malouf debe enfrentar juicio por el delito de homicidio y no por homicidio culposo.

Compartir:
floridalma-roque-medico-kevin-malouf-emisoras-unidas.jpg,
floridalma-roque-medico-kevin-malouf-emisoras-unidas.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Juzgado Quinto celebrará audiencia el próximo 23 de octubre para determinar si el cirujano plástico Kevin Malouf debe enfrentar juicio por el delito de homicidio como lo solicitó el Ministerio Público (MP) y no por homicidio culposo, por la muerte y desaparición de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.

Dicho Juzgado dará cumplimiento a lo ordenado por la  Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la resolución que enviaba a juicio al cirujano plástico, Kevvin Malouf, y a otras dos procesadas legalmente por delitos menos graves, como el de homicidio culposo. 

La hondureña de 59 años, quien residía en Estados Unidos, desapareció el 13 de junio de 2023, fecha para la cual estaba programado que se llevara a cabo un procedimiento estético a cargo de Malouf. Desde que realizó ese viaje a Guatemala con el objetivo de asistir a la clínica, se desconocía su paradero.

Su cuerpo fue encontrado en el interior de una finca ubicada en San Vicente Pacaya, departamento Escuintla, un año después de que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer murió en junio de 2023 en Guatemala durante la operación estética a cargo de Malouf, quien sería el principal sospechoso de desaparecer su cuerpo.

El enfermero Luis Castro, uno de los sindicados, brindó declaración ante los órganos de justicia y confirmó que la paciente murió el día de la operación tras presentar complicaciones en los niveles de azúcar y que no se le administrara el medicamento necesario.

De acuerdo con lo dicho por el trabajador, fue el propio Malouf quien se encargó de "desaparecer" el cuerpo de la víctima. Relató que la paciente fue colocada en posición fetal dentro de un tonel y de esa manera fue retirada de la clínica.

Tribunal condena a 79 años de cárcel a implicado en ataques contra la PNC

Entre los delitos por los que fue declarado culpable se encuentran asesinato y terrorismo.

Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Programan audiencia de Kevin Malouft
Nacionales

Programan audiencia de Kevin Malouf

08:53 PM, Oct 12
Congreso juramentará a presidenta del OJt
Nacionales

Congreso juramentará a presidenta del OJ

10:01 PM, Oct 12
Dos heridos tras explosión por fuga de gas en Mixcot
Nacionales

Dos heridos tras explosión por fuga de gas en Mixco

04:17 PM, Oct 12
Mike Tyson revela sus años más oscuros antes del estreno de su documental en Netflix t
Farándula

Mike Tyson revela sus años más oscuros antes del estreno de su documental en Netflix

04:46 PM, Oct 12
Palacio: fecha de estreno y detalles de la serie de Netflix en la que participa Jayro Bustamantet
Farándula

Palacio: fecha de estreno y detalles de la serie de Netflix en la que participa Jayro Bustamante

03:55 PM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalPNCEE.UU.Futbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar