Programan audiencia de Kevin Malouf

El Juzgado Quinto celebrará audiencia el próximo 23 de octubre para determinar si el cirujano plástico Kevin Malouf debe enfrentar juicio por el delito de homicidio como lo solicitó el Ministerio Público (MP) y no por homicidio culposo, por la muerte y desaparición de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.
Dicho Juzgado dará cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la resolución que enviaba a juicio al cirujano plástico, Kevvin Malouf, y a otras dos procesadas legalmente por delitos menos graves, como el de homicidio culposo.
La hondureña de 59 años, quien residía en Estados Unidos, desapareció el 13 de junio de 2023, fecha para la cual estaba programado que se llevara a cabo un procedimiento estético a cargo de Malouf. Desde que realizó ese viaje a Guatemala con el objetivo de asistir a la clínica, se desconocía su paradero.
Su cuerpo fue encontrado en el interior de una finca ubicada en San Vicente Pacaya, departamento Escuintla, un año después de que ocurrieron los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer murió en junio de 2023 en Guatemala durante la operación estética a cargo de Malouf, quien sería el principal sospechoso de desaparecer su cuerpo.
El enfermero Luis Castro, uno de los sindicados, brindó declaración ante los órganos de justicia y confirmó que la paciente murió el día de la operación tras presentar complicaciones en los niveles de azúcar y que no se le administrara el medicamento necesario.
De acuerdo con lo dicho por el trabajador, fue el propio Malouf quien se encargó de "desaparecer" el cuerpo de la víctima. Relató que la paciente fue colocada en posición fetal dentro de un tonel y de esa manera fue retirada de la clínica.
Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7*