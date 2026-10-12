 Condenan a 79 años a implicado en ataques contra la PNC
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Tribunal condena a 79 años de cárcel a implicado en ataques contra la PNC

Entre los delitos por los que fue declarado culpable se encuentran asesinato y terrorismo.

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Audiencia donde se dictó la condena contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Audiencia donde se dictó la condena contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal de Mayor Riesgo "A", presidido por la jueza Jazmín Barrios, emitió este lunes 12 de octubre una sentencia condenatoria de casi 80 años de prisión contra Kevin Geovani Castellanos Rosales, implicado en los ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero de 2026.

El Ministerio Público (MP) señaló a esta persona de ser parte de la pandilla del Barrio 18 y de dispararles a los agentes Juan Antonio Pérez Mayen y Diana Chávez Alarcón en la colonia el Limón zona 18 capitalina, quienes fallecieron debido a la gravedad de las heridas que sufrieron durante la agresión.

El referido ataque formó parte de una serie de incidentes armados contra las fuerzas de seguridad que acabaron con la vida de 11 integrantes de las filas policiales y dejaron a otros más heridos. Los hechos se dieron, según las autoridades, como una respuesta de las pandillas ante las acciones de combate implementadas contra estos grupos criminales.

Primera condena por terrorismo

Tras escuchar los argumentos de las partes y la declaración del propio acusado, quien dijo ser inocente de los hechos que se le imputaron, el tribunal hizo el análisis correspondiente del expediente y consideró que la Fiscalía presentó los medios probatorios para respaldar los señalamientos contra Castellanos.

En ese sentido, dictó una pena de 79 años con cuatro meses de privación de libertad inconmutables al encontrarlo culpable de incurrir en cuatro delitos por participar en la agresión que terminó con la vida de los dos agentes de la PNC.

La pena que se aplicó por cada uno de los cargos comprobados contra Castellanos es la siguiente:

  • Asesinato (25 años de cárcel por cada víctima) = 50 años de cárcel.
  • Portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército = 10 años.
  • Asociación ilícita = 6 años.
  • Terrorismo = 13 años y 4 meses.

Con respecto al delito de sedición que se le atribuía al procesado, el tribunal consideró que no hubo elementos suficientes y lo absolvió.

Al recibir la mencionada pena, Castellanos se convirtió en la primera persona en ser sentenciada por el cargo de terrorismo.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7

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