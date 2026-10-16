 Incendio de tráiler en km 21 ruta al Pacífico
Nacionales

Tráiler se incendia en Km. 21 de ruta al Pacífico; tránsito detenido

Fueron trasladadas grúas al lugar para retirar el obstáculo.

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Tráiler que prendió en llamas en el Km. 21 de la ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Tráiler que prendió en llamas en el Km. 21 de la ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este viernes, 16 de octubre, en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico (CA-9) con dirección a la Ciudad de Guatemala. Esta situación genera serias complicaciones para circular en este importante tramo.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, Guatemala, indicó que, por causas no establecidas, un tráiler se prendió en llamas, por lo que fue necesaria la presencia de los cuerpos de socorro para atender esta situación.

Los bomberos trabajaron por varios minutos en el área con unidades contra incendios, atacando el fuego por distintos puntos para evitar que continuara propagándose y ponerle fin a esta situación de riesgo. Finalmente, quedó controlado y se pasó a la fase de enfriamiento.

Este incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.

Tránsito detenido

Dalia Santos, vocera de la PMT, explicó que fueron trasladadas grúas al kilómetro 21 de la ruta al Pacífico para movilizar el vehículo de transporte pesado afectado. Mientras tanto, se reporta fuerte congestionamiento en este lugar y sectores aledaños.

"El tránsito está completamente detenido porque las grúas están trabajando para retirar el obstáculo. Las labores se realizan justo en el ingreso a la vía alterna privada. Hay presencia de bomberos y la Policía Nacional Civil", explicó.

Ante esta complicada situación, la funcionaria hizo un llamado a los usuarios a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito, así como las instrucciones de los agentes de PMT que apoyan en la regulación del paso en el área.

Presencia de tráileres afecta el tránsito en distintos puntos

Las autoridades de tránsito informaron que la presencia de vehículos de transporte pesado con fallas mecánicas afectan el tránsito en distintas localidades. Uno de los casos ocurrió en la 37 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección a la capital.

En el kilómetro 135 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Nahualate, Suchitepéquez, también se quedó detenido en la vía pública un tráiler que presentó desperfectos mecánicos. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que la unidad obstruye el carril hacia el oriente.

Una situación similar se dio en el kilómetro 240.5 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, donde un tráiler se quedó varado al presentar problemas en su funcionamiento. Está obstruido el carril hacia el sur y se alterna el paso vehicular.

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