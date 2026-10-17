Atropellan a peatón en la zona 11

Durante la madrugada de este sábado 17 de octubre, una persona murió atropellada en el Anillo Periférico, con sentido hacia el Periférico Sur, a la altura del condominio San Jorge, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de auxilio que se originó durante la madrugada en el Anillo Periférico, al llegar localizaron a un hombre con politraumatismo, debido a la gravedad de las heridas, se estableció que había muerto, indicaron paramédicos.
Al lugar acudió personal del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes, por lo que se realizó un ciere vehicular en el sector.
En el kilómetro 67 de la ruta a el Atlántico, un tráiler se accidentó, por lo que Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar. Bomberos localizaron al piloto y lo evaluaron, tras establecer que no presentaba lesiones dieron aviso a las autoridades corresondientes.
Otro Hecho
Sobre la ruta que conduce hacia la aldea Chimox, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, ocurrió un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una motocicleta.
Al lugar es destacado personal de la estación de Bomberos Municipales Departamentales, quienes brindan atención pre hospitalaria a dos hombres quienes presentan lesiones distintas partes del cuerpo.
Tras ser estabilizadas son trasladadas a la emergencia del hospital nacional de la localidad, detallaron bomberos.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*