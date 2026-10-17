Ligan a proceso a Julián Espinoza Nájera

El Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) resolvió ligar a proceso a Omar Julián Espinoza Nájera, señalado de agredir a una mujer que laboraba como ascensorista en el edificio El Centro, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Espinoza Nájera fue ligado a proceso penal por violencia contra la mujer en su manifestación física, además fue beneficiado con arresto domiciliario.
Espinoza fue detenido ayer como resultado de un operativo realizado por a Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en el mismo edificio donde ocurrieron los hechos. En el lugar también fue decomisada un arma de fuego con registro esmerilado.
Acusación
Los hechos por los cuales se señala a Espinoza Nájera ocurrieron a finales de septiembre de 2026 y fueron captados por las cámaras de video vigilancia del edificio.
El sistema grabó el momento en que el sindicado ingresó al elevador acompañado de otras dos personas. Después, se observa que la ascensorista les explica que el aparato presenta fallas. Sin embargo, el hombre le exige que lo haga funcionar rápido porque tiene prisa. Debido a que la problemática de funcionamiento se mantiene, él opta por insultar a la trabajadora y agredirla.
Las imágenes de este incidente circularon en las redes sociales, misma vía que el ahora detenido utilizó en su momento para expresar sus argumentos sobre lo ocurrido. Según dijo, tenía un "malestar estomacal", por lo que "salió corriendo hacia las escaleras", pero "estaban muy altas", así que mejor optó por usar el elevador.
Aseguró que la ascensorista les pidió "esperar a alguien", pero él no podía hacerlo porque se sentía mal, por lo que le pidió que se apresurara a activar el aparato y fue entonces que ocurrió el incidente que describió como "inesperado".
En el video difundido públicamente en el que Espinoza Nájera dio su versión, también le pidió disculpas a la afectada por "el empujón" que le dio, aunque señaló: "yo nunca lo creí tan exagerado". Finalmente, expresó: "Esto no va a volver a pasar".
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*