Capturan a señalado de agredir a ascensorista en edificio de zona 1

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves 15 de octubre a Omar Julián Espinoza Nájera, señalado de agredir a una mujer que laboraba como ascensorista en el edificio El Centro, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El sospechoso fue ubicado durante una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia realizada por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en el referido inmueble.
Los equipos se presentaron desde horas de la mañana para inspeccionar el recinto, en seguimiento de las investigaciones en curso que se implementaron luego de que se presentaran las denuncias correspondientes sobre la agresión.
Como resultado, se confirmó la aprehensión del sindicado, quien es señalado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público. Además, fue decomisada un arma de fuego con registro esmerilado.