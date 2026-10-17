 MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Marte
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MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Marte

Los hermanos detenidos tras la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa, piden que se revisen las cámaras de seguridad, ya que se trasladaban de un restaurante a un inmueble para entregar un pedido.

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Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años,, Foto PNC
Rigoberto Choc Toz, de 30 años y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años, / FOTO: Foto PNC
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Fiscales del Ministerio Público (MP), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan la tarde de este sábado 17 de octubre diligencias de investigación contra dos personas capturadas por su presunta vinculación con el ataque armado ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital, donde falleció el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.

Las diligencias se desarrollan en el sótano de la Torre de Tribunales, donde personal fiscal lleva a cabo análisis de residuos de disparo en las manos de los sindicados, con el objetivo de establecer si existen indicios científicos que permitan determinar una posible relación con el uso de armas de fuego.

Rigoberto Choc Toz, quien fue miembro del Ejército de Guatemala, y fue detenido junto a su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, manifestó que habían recogido un pedido en un restaurante en zona 16 para ser entregado en el mismo sector cuando fueron interceptados por la policía. 

Choc Toz relató que los policías le indicaron que los sospechosos del tiroteo en el Campo Marte, llevaban una camisola del club de futbol Barcelona, por lo que era sospechoso. "La verdad no llevamos arma, no se donde la encontraron, hay cámara, hay que revisar", manifestó. 

Rigoberto Choc Toz, pidió que se revisen las cámaras de vigilancia, porque en la mochila de reparto a domicilio, únicamente llevaban alimentos para entregar. 

Agregó que a su hermano le está enseñando a trabajar en la plataforma de pedidos en línea por lo que ambos viajaban en la motocicleta. 

De acuerdo con el Ejército, Rigoberto Choc Toz causó alta en el Ejército el 1 de febrero de 2017 en el Comando Regional Central y causo baja a su solicitud el 28 de febrero de 2019.

La Policía informó que a los hermanos Choc Toz les incautaron un arma de fuego tipo carabina que llevaban oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea.

El exjefe de la SAT fue asesinado junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, la mañana de este sábado 17 de octubre, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, informaron Bomberos Municipales.

Asesinan a Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte

La Policía reporta la captura de dos personas tras el ataque armado ocurrido en el interior del Campo Marte en la zona 5.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

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