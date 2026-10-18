Acoompañamiento técnico internacional se suma a investigación

El Ministerio Público (MP) informó que continúa con las diligencias de investigación relacionadas con el ataque armado ocurrido en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 de la ciudad de Guatemala, que cobró la vida de de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La Fiscalía detalló que en el marco de las actuaciones realizadas, se han recabado, resguardado y remitido para el análisis técnico y científico diversos indicios y elementos de interés criminalístico, así como información relevante y otros medios de investigación pertinentes, con el propósito de establecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e individualizar a todas las personas que pudieran estar vinculadas.
El Ministerio Público añadió que la investigación cuenta con el acompañamiento técnico de aliados internacionales, lo cual fortalece las capacidades especializadas para el esclarecimiento del caso.
La Fiscalía indicó que en atención a la reserva de las actuaciones y con el fin de preservar la eficacia de las diligencias en curso y garantizar el debido proceso, el Ministerio Público no divulgará detalles adicionales sobre los elementos recabados ni sobre las líneas específicas de investigación.
Fiscal anticorrupción
Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) del MP y la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), donde promovió intervenciones para cobrar tributos eludidos por grandes empresas e impulsó peritajes clave en el caso 'La Línea', que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015.
Posteriormente asumió la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín, proceso por el cual en 2023 fue procesado por supuesta obstaculización a la acción penal en una causa denunciada por organismos internacionales como persecución de tinte político.
En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.
Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una constante criminalización contra los abogados defensores del periodista.
Tras permanecer privado de libertad, Solórzano Foppa aceptó los cargos en un procedimiento abreviado y fue condenado a dos años de prisión conmutables para obtener su libertad.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*