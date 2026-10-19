 Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia
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Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia

La Asamblea Organizaciones Sociales exigió justicia por el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y llamó a no callar, pese a los intentos de silenciar las voces críticas.

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La Asamblea Organizaciones Sociales emitió un pronunciamiento este lunes, 19 de octubre, con respecto al ataque armado que cobró la vida del exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa; y el exjudoca Gustavo Adolfo Gamarro.

En el mensaje difundido, condenó el asesinato del abogado, reconocido por denunciar públicamente hechos de posible corrupción. "Nos solidarizamos y abrazamos a su madre, compañera Silvia Solórzano Foppa, su familia y seres queridos", expresó.

Asimismo, la asamblea solicitó a las autoridades las acciones correspondientes para esclarecer el hecho de violencia y evitar que "la impunidad continúe siendo una herramienta para quienes continúan acallando las voces de quienes denuncian la corrupción y proponen formas de salir de ella".

"Hacemos un llamado a todas las organizaciones, movimientos y comunidades a continuar los esfuerzos porque Guatemala deje de ser un país en donde los que buscan acabar con la impunidad, la corrupción y la explotación y despojo sean asesinados. Basta Ya de la violencia política que sigue debilitando la democracia", expresaron los integrantes de esta instancia.

Finalmente, las organizaciones señalaron que mantienen su compromiso con la lucha por el respeto a la vida y a los derechos de las comunidades y los pueblos en general.

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