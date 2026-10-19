“El Brujo” es condenado por posesión de material pornográfico

El Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas, Delitos Migratorios y Extorsión de Huehuetenango, condenó a 99 años y 3 meses de prisión, a Lorenzo, alias "El Brujo", por delitos sexuales y trata de personas.
"El Brujo" fue declarado culpable de los delitos de posesión de material pornográfico de personas menores de edad; producción de pornografía de personas menores de edad en forma continuada; comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad; trata de personas en su modalidad de pornografía; remuneración por la trata de personas en forma continuada y con circunstancias agravantes; violación con circunstancias especiales de agravación y dos hechos de agresión sexual.
El Tribunal además impuso una multa de Q933,333.32, contra Lorenzo. Como parte de la reparación digna, el tribunal ordenó la entrega de una cantidad a favor de las tres víctimas.
Además, dispuso la realización de campañas de prevención en coordinación con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Dirección de Salud del municipio de Concepción Huista.
También se contempló incluir en el presupuesto municipal una cancha de fútbol para contribuir a la prevención de actividades delictivas entre la juventud.
El caso se originó a partir de una denuncia que dio lugar a las diligencias de investigación para individualizar al ahora sentenciado.
El 21 de octubre de 2025, durante un allanamiento en su residencia, ubicada en el cantón La Unión, municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, se localizó material pornográfico de personas menores de edad en dispositivos móviles y memorias USB.
El análisis de los indicios permitió identificar a tres víctimas, de 13 y 14 años, quienes fueron objeto de trata de personas en la modalidad de pornografía y otros delitos sexuales.