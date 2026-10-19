 Sistema de alertas sísmicas móvil llega a Guatemala
Nacionales

Lanzan en Guatemala sistema de alertas sísmicas para teléfonos móviles

La Conred anunció el lanzamiento oficial de esta herramienta gratuita desarrollada por Google.

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Sistema de Alertas de Sismos de Android., .
Sistema de Alertas de Sismos de Android. / FOTO: .
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Las autoridades de protección civil de Guatemala anunciaron este lunes, 19 de octubre, el lanzamiento oficial del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una herramienta gratuita desarrollada por Google que permitirá brindar alertas anticipadas ante eventos sísmicos en teléfonos móviles compatibles.

Por medio de un comunicado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que esta tecnología permitirá a los usuarios recibir notificaciones cuando se detecte un sismo.

"De esta manera se brindan segundos valiosos para actuar oportunamente. Su implementación representa una nueva oportunidad para aprovechar los avances tecnológicos en beneficio de la seguridad y el bienestar de las familias guatemaltecas", detalló.

Sismo de magnitud 5.1 sacude el territorio guatemalteco

Las autoridades realizan las verificaciones correspondientes.

Una Guatemala más preparada

La Conred destacó la implementación del sistema de alertas como un "paso histórico" para la prevención. También señaló que se trata de un logro significativo para el país, al poner a disposición de la población una herramienta innovadora que fortalece la prevención y preparación ante eventos sísmicos.

La entidad indicó que la incorporación de este elemento digital lleva a Guatemala a estar más preparada, pues la innovación y la prevención se unen para contribuir a la protección de la vida.

En el comunicado, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Secretaría Ejecutiva de la Conred reconocieron la importancia de este avance para el país y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando iniciativas enfocadas en tener un país más seguro, resiliente y preparado.

¿Cómo habilitar el Sistema de Alertas de Sismos?

La Conred compartió información acerca de cómo activar las alertas de sismos o verificar que ya estén habilitadas. Además, resaltó que se trata de un servicio gratuito y que no es necesario instalar ninguna otra aplicación.

Es necesario seguir estos cuatro pasos:

  1. Abrir los "ajustes" o "configuración" en el teléfono celular, generalmente identificado como un ícono de engranaje.
  2. Buscar en el menú la opción que dice "seguridad y emergencia" e ingresar.
  3. Seleccionar "Alerta de sismos" o "Alerta de terremotos" (puede aparecer de cualquiera de estas dos formas).
  4. Verificar el interruptor y tocarlo para que quede activado.

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