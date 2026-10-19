sismo - temblor en Guatemala, 19 de octubre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 08:47 horas de este lunes 19 de octubre se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Los equipos realizan las verificaciones correspondientes.
El reporte preliminar emitido por el ente científico detalla que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.1 y fue sensible en diferentes departamentos, incluido Guatemala, aunque con intensidad leve. El epicentro se localizó en el departamento de Suchitepéquez.
Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos para estos casos e iniciaron con la verificación de posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.